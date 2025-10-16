ICONSPORT_255779_0071

EdF : Olivier Giroud fera le Mondial 2026

Equipe de France16 oct. , 9:40
parGuillaume Conte
2
Le nom d'Olivier Giroud a déjà été murmuré en équipe de France depuis son retour réussi avec Lille. L'attaquant tricolore donne sa version des faits et prend rendez-vous aux Etats-Unis. 
Le fait de voir Jean-Philippe Mateta, joueur de Crystal Palace qui n’avait jamais été appelé en A, être titulaire et marquer son premier but dans la foulée face à l’Islande, a donné des idées à Olivier Giroud. L’attaquant a pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, et a même fait une cérémonie d’adieux aux Bleus au printemps dernier. Revenu à Lille à désormais 39 ans, l’ancien de Chelsea et d’Arsenal démontre qu’il n’a pas perdu grand chose de son adresse et de sa capacité à finir les actions. 
S'il y a un besoin, que je suis compétitif et dispo, je serai là.
- Olivier Giroud
Au point d’être appelé par Didier Deschamps si l’hécatombe des attaquants continue ? Dans un entretien à L’Equipe, Giroud ne l’écarte pas totalement. « Il y a déjà une très grosse hécatombe actuellement, je crois que je n'ai jamais vu ça en équipe de France. Et le coach Deschamps n'a pas eu besoin de faire appel à moi. De toute façon, il connaît ma position là-dessus. Après, s'il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach, à un moment donné, est en galère, ce sera... Il faudra réfléchir », a d’abord lancé le champion du monde 2018 avant de ramener tout le monde à la réalité. 
« J'ai été honoré en mars par l'hommage de la FFF au Stade de France et je ne suis pas fan des come-back. Mais encore une fois, parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais. S'il y a un besoin, que je suis compétitif et dispo, je serai là. Mais c'est vraiment très peu probable. Il faut être sérieux », a assuré Giroud dans le quotidien sportif. Le voir à la Coupe du monde l’été prochain avec le maillot des Bleus sur les épaules a donc très peu de chances d’arriver. 
Mais il devrait tout de même être au rendez-vous américain, car il ne manque pas de sollicitations pour faire son entrée dans les médias en tant que consultant. « J'avais été sollicité par une chaîne anglaise pour la Coupe du monde 2022, quand je n'étais plus sélectionné. Mais je leur ai dit : "Attendez, j'espère quand même la jouer. (Rires.)" Là, des médias français m'ont sollicité pour 2026 », a reconnu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, qui s’attend à être dépassé dans les prochains mois par un certain Kylian Mbappé. En attendant, il avoue être tenté par l'idée de faire ses débuts comme consultant pour la prochaine Coupe du monde, où le tapis rouge lui sera déroulé. 
2
Derniers commentaires

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Faut reconnaître que De Zerbi réussi à tirer le max de son effectif. La titre racoleur veut faire un rapprochement avec Luis Enrique qui est un autre niveau bien entendu, mais dans l'idée il fait parti de ces entraîneurs qui peuvent fédérer un groupe et qui a une vision de jeu. Il convient bien en plus a la ville avec sa passion débordante et extrême

