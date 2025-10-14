CdM 2026 : L'Angleterre valide son billet, pas le Portugal

Eliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Europe

Victorieuse de la Lettonie 0-5, l'Angleterre est déjà qualifiée pour le Mondial 2026. Les Three Lions ont pu compter sur un doublé d'Harry Kane pour gagner un sixième match sur 6 possibles. Le Portugal a failli l'imiter grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Mais, la Seleçao s'est faite rejoindre par la Hongrie dans le temps additionnel sur un but de Szoboszlai 2-2. Les Portugais devront attendre novembre pour valider leur billet pour l'Amérique.