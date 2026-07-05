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Mondial 2026 : Mexique - Angleterre menacé

Mondial 202605 juil. , 23:15
parGuillaume Conte
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A trois heures du coup d’envoi du 1/8e de finale entre le Mexique et l'Angleterre, les premiers arrivants au stade Aztèque ont été évacués dans le calme.
Un protocole a été mis en place en raison de nombreux orages qui se sont abattus sur le stade de la capitale mexicaine. Pour le moment, le coup d’envoi de la rencontre n’est pas remis en cause, mais les orages peuvent parfois durer très longtemps durant cette saison et dans cette partie du globe. Les prévisions météo ne sont pas bonnes pour la rencontre, et la FIFA s’est dit « vigilante » pour éventuellement repousser le coup d’envoi si la pluie ne cessait pas. Pour le moment, l’accès au stade n’est pas autorisé. 
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Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
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Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
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10
LOSC Lille
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Angers SCO
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Le Havre
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Lorient
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