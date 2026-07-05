Mondial 2026 : Mexique - Angleterre menacé

Non elle aime surtout l argent, comme trump
Une triche autorisée,
Après une volonté affichée d'éliminer la France au niveau de l'arbitrage, maintenant il faut que les USA passent a tout prix... 🤮 Je vois la 1/2 France usa... Et là je vous dis pas l'arbitrage maison... Trump rêve d'une finale argentine - usa pour avoir la finale des president-dictateurs 🇺🇸🇦🇷
Cela ne s'appelle pas une ruse... mais de la triche.
On est quand même en huitième de finale de coupe du monde. Y a pas un arbitre expérimenté, pratiquant régulièrement dans un des grands championnats et coupes continentales qui était dispo?
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