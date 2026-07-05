La Belgique menace officiellement de poursuivre la FIFA

Tu a pas compris se que je voulais dire
Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.
Oui la maison blanche a surement appelé.. Pour Balogun, , c’est l’article 27 du Code disciplinaire FIFA 2025 : l’organe disciplinaire peut suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une sanction disciplinaire, avec une période probatoire de 1 à 4 ans. Si le joueur refait une infraction similaire pendant cette période, la sanction est réactivée..
Mon pronostic : Brésil 2 - 2 Norvège (1 but de Vinicius et un but de Guimares pour le Brésil - 1 but de Haaland et 1 but de Sorloth pour la Norvège).
Ils ont réhabilité Balogun d'un rouge alors un jaune ça se joue :)
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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Royal Belgian Football Association has released a statement in regard to Folarin Balogun being able to play against them. "The Royal Belgian Football Association (RBFA) is astonished by FIFA's decision to declare suspended United States player Folarin