La Belgique menace officiellement de poursuivre la FIFA

La Coupe du monde est-elle en train de partir en vrille ? Sidérée de voir que Balogun pouvait jouer malgré sa suspension, la Belgique a décidé de ne pas se laisser faire.

La participation de Folarin Balogun pour le 1/8e de finale face à la Belgique a de quoi étonner. Expulsé pour une semelle dangereuse sur le mollet de son adversaire bosnien, l’attaquant américain devait être suspendu pour au minimum un match, comme le veut le règlement. Mais Donald Trump s’en est même félicité, il est intervenu et par magie, la commission de discipline a transformé le match automatique de Balogun en un simple sursis.

La Belgique n'a jamais vu ça

Du jamais vu dans l’histoire de la Coupe du monde, ni pour aucun carton rouge reçu dans cette édition. La Fédération Royale de Belgique a décidé de contester officiellement cette décision, citant précisément les points de règlement répétés avant chaque match stipulant qu’un carton rouge donnait une suspension automatique. Et les Diables Rouges se réservent le droit de donner des suites à cette affaire.

« L'Union royale belge des sociétés de football (RBFA) est stupéfaite par la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu, Folarin Balogun, autorisé à participer au match États-Unis–Belgique prévu le lundi 6 juillet à 17 h 00 (…) Le caractère automatique de cette suspension a également été expressément réaffirmé dans la Circulaire n° 16 de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, diffusée à toutes les associations membres participantes le 12 mai 2026. Cette même règle est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avant chaque rencontre et figure dans toutes les présentations des ateliers organisés par la FIFA pour cette compétition. Afin de préserver les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du Monde que lors des prochaines éditions du tournoi, la RBFA examine actuellement toutes les options qui s'offrent à elle », a fait savoir la fédération belge royale de football, sidéré de voir qu’une suspension peut sauter aussi facilement, alors que, Folarin Balogun a beau faire cette faute de façon involontaire contre la Bosnie, le carton rouge est impossible à contester.