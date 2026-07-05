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CdM 2026 : Cristiano Ronaldo fait une Zidane, l'Espagne ne le mettra pas à la retraite

Mondial 202605 juil. , 23:00
parAlexis Rose
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À la veille du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l'Espagne, Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec certains journalistes qui veulent sa peau en Seleçao.
Cette Coupe du Monde 2026 est celle des grands joueurs. Pour constater cela, il suffit de regarder le classement des meilleurs buteurs de la compétition, avec Mbappé tout en haut de la hiérarchie avec 7 buts, à égalité avec Messi. Derrière les deux principaux acteurs de ce Mondial, on retrouve Haaland, Kane, Dembélé ou Vinicius, que des tops players mondiaux. Pour l’instant, seuls Yamal et Cristiano Ronaldo sont un peu en retrait.

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Si ce dernier a quand même été décisif pour le Portugal en marquant trois buts, dont un décisif contre la Croatie en seizièmes (2-1), CR7 n’évite pas les critiques. Il faut dire qu’à 41 ans, Cristiano Ronaldo n’est plus à son meilleur niveau. Toujours décisif, le capitaine de la Seleçao portugaise représente parfois un poids mort dans le jeu de la sélection de Roberto Martinez. Ce qui peut poser des problèmes à terme pour le Portugal, qui va affronter l’Espagne lundi en huitièmes. Avant cette rencontre très importante, l’attaquant d’Al-Nassr s’est montré très offensif en taclant certains journalistes.

« Cela fait 23 ans que vous essayez de me tuer »

« Je suis toujours corps et âme avec la sélection, que je joue ou pas, et j'aurai toujours un rôle important. Et je mettrai fin à ma carrière en équipe nationale quand je le voudrai, pas quand vous voudrez que j'arrête. On verra quand ça arrivera, ce n'est pas le plus important. Un message à faire passer ? Pour vous, pour certains d'entre vous : cela fait 23 ans que vous essayez de me tuer, c'est une perte de temps. Ça n'en vaut pas la peine. Il y en a qui m'aiment moins, d'autres plus. Mais tout le reste ne compte pas, c'est de la merde.
Le plus difficile, c'est de vous parler ! Enfin, de parler à certains d'entre vous, parce que je vous connais, je n'oublie pas. Pour jouer à 41 ans, il faut avoir renoncé à beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est que j'ai toujours marqué des buts. Vous ne voulez plus me voir ? Détendez-vous, ce jour va finir par arriver. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai la conscience tranquille. Je suis là par passion, je joue avec l'équipe nationale parce que j'aime le foot. Quoi qu'il arrive, je serai heureux », a balancé, en conférence de presse, CR7, qui se lâche avant ce qui pourrait être son dernier match en Coupe du Monde en cas d’élimination de son Portugal face à l’Espagne. Mais à l'image de Zidane en 2006, envoyé à la retraite par la presse espagnole avant l'heure, le quintuple Ballon d'Or n'a pas dit son dernier mot.
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