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USA : Donald Trump appelle Infantino, Balogun n'est plus suspendu

Mondial 202605 juil. , 20:05
parAlexis Rose
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Expulsé face à la Bosnie-Herzégovine au tour précédent et initialement suspendu pour le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique, Folarin Balogun sera finalement disponible pour cette rencontre… Un choix de la FIFA qui fait parler.
Dans la nuit de lundi à mardi, le huitième de finale du Mondial entre les États-Unis et la Belgique devait se disputer sans Folarin Balogun. Tout simplement parce que lors du dernier match de la Team USA face à la Bosnie-Herzégovine jeudi (2-0), l’attaquant de l’AS Monaco avait reçu un carton rouge après l’heure de jeu. Auteur d’une vilaine semelle, involontaire mais dangereuse, sur Muharemovic, Balogun avait logiquement été expulsé par l’arbitre après visionnage de la VAR.
Pour leur huitième face à la Belgique, les USA pensaient donc devoir faire sans leur avant-centre, sachant que ce dernier avait écopé d’une suspension automatique d’un match ferme. Mais finalement, après révision de la FIFA, Balogun sera bien disponible pour le prochain match du pays hôte, sa sanction étant passée à un match avec sursis.

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« En vertu de l'article 27, l'application de la suspension automatique de Folarin Balogun, joueur américain, est suspendue pour une période probatoire d'un an. S'il commet une nouvelle infraction de nature et de gravité similaires pendant un an, la suspension sera révoquée et la sanction appliquée », explique la FIFA dans un communiqué publié ce dimanche soir. Cet article 27 précise que « l'instance judiciaire peut décider de suspendre totalement ou partiellement l'application d'une mesure disciplinaire ».
La non-suspension de Balogun représente en tout cas une bonne nouvelle pour les États-Unis. « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer », avoue la Fédération américaine sur L'Équipe. Sur son réseau social Truth Social, le président américain Donald Trump s’est félicité de cette nouvelle : « Merci à la FIFA d'avoir pris la bonne décision et d'avoir réparé une grave injustice ! ».

La FIFA ne cache plus son favoritisme pour les USA

D’ailleurs, selon le journaliste Ben Jacobs, la Maison Blanche a même passé un appel direct à la FIFA pour demander à Gianni Infantino d’examiner le carton rouge de Balogun. Mais « des sources de la FIFA insistent sur le fait que l’influence de la Maison Blanche ne pouvait pas affecter la décision en raison des pouvoirs prévus à l’article 27 et de la nature indépendante du panel disciplinaire ». Quoi qu’il en soit, cette décision d'annuler la suspension ferme de Balogun, sans enlever le carton rouge, va faire couler beaucoup d’encre. Surtout si le Monégasque venait à faire bouger son compteur buts, déjà à trois unités, mardi matin à Seattle face à la Belgique, avec une potentielle qualification à la clé pour les quarts de finale de la Coupe du Monde américaine.
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Derniers commentaires

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Comme on se comprend bien entre mafiosi ! Une honte !!!!!!

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C'est que je disais sur un autre commentaire, la fédération doit faire appel, car les 3 cartons jaunes ne seront annulés qu'après le match du Maroc.

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rien à voir, entre de la provocation et des fautes grossières, non sifflées.

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En même temps avec un abonnement à 24,99 alors que la ligue avait parlé de 19.99 euros bon courage pour obtenir 1,3 millions d'abonnés... moi j'ai résilié je ne suis pas une vache à lait

TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?

ca c'est bien passé la derniere fois

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