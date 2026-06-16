CdM 2026 : Sur M6, Xavier Domergue doit trouver une phrase mythique

Xavier Domergue a l’honneur de commenter les plus grands matchs de la Coupe du monde sur l’antenne de M6. La pression est énorme et le journaliste sait qu’il joue gros afin de plaire au plus grand nombre.

Pour cette nouvelle édition de la Coupe du monde , beIN Sports et M6 ont la chance de diffuser l’événement. La pression est logiquement importante sur les épaules des journalistes et commentateurs, surtout lorsque les rencontres proposées sont diffusées en clair et destinées au grand public.

Xavier Domergue est le journaliste phare de M6 pour commenter les plus grandes affiches. Il sera notamment aux commentaires de France – Sénégal ce mardi soir. Un grand honneur, mais aussi une pression supplémentaire, surtout lorsqu’il faut toucher le plus large public. Un exercice différent de celui qu’il connaît habituellement sur Ligue 1+.

Domergue n'en fera pas trop mais...

Lors d’un entretien accordé à Ouest-France, le journaliste a confié au sujet de la pression liée au commentaire des Bleus plutôt qu’un club : « J’aime l’équipe de France, j’aime mon pays sans être trop patriote non plus. Évidemment que j’ai envie que les Bleus aillent au bout. Mais je ne forcerai jamais le trait. Les phrases mythiques ne se préparent pas. Thierry Roland n’a pas préparé le « Maintenant, on peut mourir tranquille », Gilardi le « Oh, Zinédine, pas ça » ou Grégoire Margotton le « Second poteau Pavard ».

Ce que souhaite avant tout Xavier Domergue, c’est être jugé sur le fond plutôt que sur la forme. Il ne manquera en tout cas pas de travail lors d’une Coupe du monde qui est encore loin d’avoir livré toutes ses surprises. De nombreux scénarios fous restent à venir, pour le plus grand plaisir des commentateurs de ce niveau.