CdM 2026 : Cucurella insulté face au Cap-Vert, la raison dévoilée

L’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert ce lundi à la Coupe du monde. Et la journée aura été particulièrement mouvementée pour Marc Cucurella.

Cette Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord n’a pas encore livré tous ses enseignements, mais une tendance se dessine déjà : les favoris peinent à imposer leur loi. Opposée au modeste Cap-Vert ce lundi, l’Espagne était attendue au tournant. Pourtant, la Roja, en manque d’inspiration, n’est pas parvenue à trouver la faille. Le collectif espagnol devra montrer un tout autre visage lors des prochaines rencontres s’il souhaite rapidement lancer son tournoi.

Ce début de Mondial a également une saveur particulière pour Marc Cucurella. Le défenseur espagnol a vécu des dernières heures riches en émotions. Tout juste transféré au Real Madrid, il a également dû faire face à l’hostilité d’une partie du public présent à Atlanta.

Cucurella pris pour cible par les supporters du Barça

Comme le rapporte The Athletic, le désormais ancien joueur de Chelsea a en effet été la cible de nombreuses insultes de la part de supporters du FC Barcelone lors de la rencontre entre l’Espagne et le Cap-Vert. Ces derniers lui reprochent son choix de rejoindre le Real Madrid alors qu’il a été formé en Catalogne.

Le terme « Judas » a notamment été l’insulte la plus entendue dans les tribunes du Mercedes-Benz Stadium. Le reste du temps, Marc Cucurella a été sifflé à chacune de ses prises de balle. Un traitement qui devrait se poursuivre lors des prochaines sorties de la sélection espagnole au cours de cette Coupe du monde.

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Les supporters barcelonais semblent avoir du mal à accepter ce transfert vers leur grand rival, et le défenseur peut aussi s’attendre à être particulièrement chahuté lors des futurs Clasicos. Malgré ce contexte tendu, Marc Cucurella a livré l’une des meilleures prestations individuelles du côté espagnol face au Cap-Vert. De quoi montrer qu’il ne semble, pour l’instant, pas affecté par les critiques qui l’entourent.