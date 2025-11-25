la coupe du monde a 64 pays ce n est pas une blague infantino 4 391129

CDM 2026 : La FIFA dévoile les têtes de série du Mondial

Mondial 2026
par Quentin Mallet
3
En attendant les barrages en mars prochain pour distribuer les six derniers billets pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a dévoilé les quatre chapeaux pour le tirage au sort des groupes qui aura lieu le 5 décembre prochain.
Moins de 200 jours nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. La plus prestigieuse des compétitions internationales aura lieu sur trois territoires américains, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le match d'ouverture doit avoir lieu le 11 juin, tandis que la finale du 18 juillet clôturera le tournoi. Pour l'occasion, le Mondial ne comptera pas 32 équipes, comme lors des éditions précédentes, mais bien 48. Pour l'heure, 42 nations ont déjà obtenu leur prestigieux billet, tandis que six autres sélections doivent se qualifier via les barrages en mars prochain afin de faire partie du voyage. En attendant, la FIFA a pris les devants en dévoilant officiellement les quatre chapeaux qui serviront pour le tirage au sort des groupes le 5 décembre prochain à Washington DC.

Les chapeaux pour le tirage au sort

Comme à l'accoutumée, le ou les pays hôtes sont qualifiés d'office dans le chapeau 1. Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada n'échappant pas à cette règle, il a fallu compléter avec 9 autres sélections réparties selon leur classement FIFA. Ainsi, l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont été placées dans le premier chapeau. Suivant cette même logique, le chapeau 2 est constitué de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, l’Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Équateur, l’Autriche et l’Australie, tandis que le chapeau 3 accueille la Norvège, le Panama, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud.

Dans le chapeau 4, on retrouve déjà la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti et la Nouvelle-Zélande, alors que les six barragistes qui se qualifieront en mars prochain les rejoindront dans le chapeau 4. Une chance de voir l'Italie dans un potentiel groupe de la mort, donc.
La FIFA précise d'ailleurs que pour garantir une répartition équilibrée des équipes, les quatre nations les mieux classés seront placées aléatoirement dans des voies opposées. En clair, l'Espagne et l'Argentine ne pourront pas se rejoindre avant la finale, tout comme la France et l'Angleterre, en cas de victoire dans le groupe.
3
Loading