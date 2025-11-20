Le PSG sacré, Dembélé va s’occuper des Bleus

Et maintenant les poubelles du Bayern...
Les six mois sont le haut de l'iceberg. L'observateur avisé sait reconnaître le travail de toute une saison d'un entraîneur au savoir faire énorme et les efforts de son joueur pour parvenir au top niveau mondial.
@sweet Je ne voie pas trop le rapport avec le sujet. Mais je veux bien "donner les bonnes informations" sur ce point, et la vérité est... que tu te trompes ! L'Ukraine avant son indépendance de 1991 n'appartenait pas à la Russie mais à l'URSS, en tant que République Socialiste Soviétique d'Ukraine (RSSU)
@rico Tu veux donner des cours d'histoire ou de géo mais l'Ukraine existe depuis 1991 hein avant elle appartenait bien à la Russie... Donc avant de donner des leçons d'histoires ou de géo, donne les bonnes informations.
Grand bien lui fasse mais aucun intérêt…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Mathieu Bodmer, qui avait pronostiqué le PSG vainqueur de la Ligue des Champions au tout début de la saison dernière : "Dembélé ramènera la Coupe du monde 2026"🏆🇫🇷