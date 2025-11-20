Le PSG sacré, Dembélé va s’occuper des Bleus

Champion d’Europe et vainqueur du Ballon d’Or, le Français Ousmane Dembélé s’avance vers un nouveau défi l’été prochain. L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait remporter la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

Et maintenant, quelles sources de motivation pour Ousmane Dembélé ? L’attaquant du Paris Saint-Germain sort d’une saison immense qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or tant convoité. Après ça, le Parisien pourra difficilement faire mieux avec le club de la capitale. Son défi le plus excitant pourrait donc concerner l’équipe de France

Certes, Ousmane Dembélé faisait partie du groupe vainqueur de la Coupe du monde en 2018. Mais celui qui occupait le poste d’ailier droit ne jouait pas un rôle majeur chez les Bleus. D’ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a jamais vraiment convaincu sur la durée en sélection. Alors pourquoi ne pas viser un nouveau sacre mondial en tant que protagoniste ? C’est en tout cas le scénario annoncé par Mathieu Bodmer, l’ancien milieu de terrain originaire d’Evreux comme Ousmane Dembélé.

J'avais dit à Walid (Acherchour) en début de saison que le PSG allait gagnait la Ligue des Champions, il me doit un resto, a rappelé le directeur sportif du Havre sur les ondes de RMC. Sur Dembélé, je ne suis pas objectif, c'est familial. Si Dembélé va faire le doublé au Ballon d'Or ? Non. Par contre il va ramener la Coupe du monde. Comme ça après il pourra arrêter le foot, il aura tout gagné… Le PSG va-t-il à nouveau gagner la Ligue des Champions ? Je n'en suis pas convaincu. » , a rappelé le directeur sportif du Havre sur les ondes de RMC.

Avec son statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé se fera probablement une place dans le onze de Didier Deschamps. Reste à savoir à quel poste évoluera l’avant-centre parisien. Contrairement à Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le sélectionneur de l’équipe de France le considère toujours comme un pur ailier.