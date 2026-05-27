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Endrick

Brésil : Endrick a gagné son pari la peur au ventre

Mondial 202627 mai , 18:20
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison nuancée avec le Real Madrid, Vinicius Junior est désormais en pleine préparation de sa Coupe du monde avec le Brésil. Un Mondial qu'il disputera en compagnie d'Endrick, son coéquipier parti à Lyon pour la deuxième partie de saison et plutôt anxieux à l'approche de l'événement.
L'avenir de Vinicius Junior avec le Real Madrid n'a jamais été aussi incertain. Alors que des discussions avec sa direction ont commencé depuis de nombreux mois, le Brésilien aux 375 matchs sous les couleurs madrilènes n'a toujours pas prolongé son contrat. Un bail qui prend fin dans moins un an, ce qui ouvre logiquement la porte aux spéculations sur la suite de sa carrière.
Dans un long entretien accordé à AS, l'ailier gauche de 25 ans a pris le temps d'évoquer son avenir, mais est aussi revenu sur la prochaine échéance à venir : la Coupe du monde 2026. Logiquement appelé par Carlo Ancelotti, il retrouvera un certain Endrick, qu'il connait bien. Les deux hommes sont très proches et l'attaquant prêté à l'OL s'est notamment confié à Vinicius, lui révélant qu'il avait très peur à l'approche de la liste du Brésil pour le Mondial.

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Endrick a rendu fou Vinicius

« Endrick me rendait fou. Il m’écrivait tous les jours pour me dire qu’il était nerveux. Je lui disais de se calmer, que tout allait bien se passer. Et il l’a fait. Une Coupe du Monde à 19 ans, ce n’est pas donné à tout le monde. Il est même venu ici après et a dit qu’on devait fêter ça », a lâché Vinicius Junior à propos d'Endrick.
Parti à l'OL l'hiver dernier pour retrouver du temps de jeu après une première moitié de saison passée à l'infirmerie ou sur le banc, le prodige brésilien de 19 ans a réussi son pari : grâce à son efficacité retrouvée (8 buts, 8 passes décisives en 21 matchs), l'ancien de Palmeiras a bien été appelé par Carlo Ancelotti pour participer au Mondial. Il devance notamment des joueurs comme Joao Pedro ou Antony, eux aussi auteurs d'une saison remarquable avec leur club respectif.
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Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR

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