Un point de pénalité, Nice crie au scandale

En espérant annuler le huis clos pour son barrage retour contre l’AS Saint-Etienne vendredi, l’OGC Nice a fait appel auprès de la Fédération Française de Football après les incidents face à Metz. Mais l’instance s’est montrée encore plus sévère que la commission de discipline. D’où la colère du Gym.

usage et jet d'engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final », la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel l’avait sanctionné de deux matchs à huis clos, plus un troisième avec sursis. Les Aiglons, accrochés à Geoffroy-Guichard (0-0) mardi à l’aller, disputeront donc leur barrage retour dans une Allianz Riviera sans public vendredi. Décidément, rien ne va pour l’OGC Nice . Le club azuréen paye très cher les incidents de son match face à Metz (0-0) le 17 mai dernier. Pour «», la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel l’avait sanctionné de deux matchs à huis clos, plus un troisième avec sursis. Les Aiglons, accrochés à Geoffroy-Guichard (0-0) mardi à l’aller, disputeront donc leur barrage retour dans une Allianz Riviera sans public vendredi.

La FFF enfonce Nice

la sanction prononcée ressemble à une hérésie au regard des mesures prises ». Remonté, le club estime que la pénalité finira forcément par tomber. La sanction paraissait trop sévère aux yeux de l’OGC Nice qui a fait appel auprès de la Fédération Française de Football. Seulement voilà, sa Commission Supérieure d'appel a été encore plus dure. Le 16e de Ligue 1 garde ses deux matchs à huis clos et se retrouve avec un point de pénalité avec sursis pour la saison prochaine. De quoi provoquer la colère du Gym qui affirme que «». Remonté, le club estime que la pénalité finira forcément par tomber.

« Malgré les efforts déployés par les clubs pour empêcher leur introduction — difficultés dont la FFF elle-même a pu mesurer la réalité lors de l’organisation de la Finale de la Coupe de France — chacun sait qu’un simple usage de fumigènes est susceptible d’entraîner la levée automatique de ce sursis, a souligné l’OGCN dans son communiqué. Autrement dit, cette sanction apparaît déjà comme quasiment acquise avant même le début de la prochaine saison. » Nice va donc tenter une conciliation avec l’aide du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Et envisage de saisir le Tribunal Administratif si nécessaire.