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Claude Puel

Un point de pénalité, Nice crie au scandale

OGC Nice27 mai , 18:40
parEric Bethsy
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En espérant annuler le huis clos pour son barrage retour contre l’AS Saint-Etienne vendredi, l’OGC Nice a fait appel auprès de la Fédération Française de Football après les incidents face à Metz. Mais l’instance s’est montrée encore plus sévère que la commission de discipline. D’où la colère du Gym.
Décidément, rien ne va pour l’OGC Nice. Le club azuréen paye très cher les incidents de son match face à Metz (0-0) le 17 mai dernier. Pour « usage et jet d'engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final », la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel l’avait sanctionné de deux matchs à huis clos, plus un troisième avec sursis. Les Aiglons, accrochés à Geoffroy-Guichard (0-0) mardi à l’aller, disputeront donc leur barrage retour dans une Allianz Riviera sans public vendredi.

La FFF enfonce Nice

La sanction paraissait trop sévère aux yeux de l’OGC Nice qui a fait appel auprès de la Fédération Française de Football. Seulement voilà, sa Commission Supérieure d'appel a été encore plus dure. Le 16e de Ligue 1 garde ses deux matchs à huis clos et se retrouve avec un point de pénalité avec sursis pour la saison prochaine. De quoi provoquer la colère du Gym qui affirme que « la sanction prononcée ressemble à une hérésie au regard des mesures prises ». Remonté, le club estime que la pénalité finira forcément par tomber.
« Malgré les efforts déployés par les clubs pour empêcher leur introduction — difficultés dont la FFF elle-même a pu mesurer la réalité lors de l’organisation de la Finale de la Coupe de France — chacun sait qu’un simple usage de fumigènes est susceptible d’entraîner la levée automatique de ce sursis, a souligné l’OGCN dans son communiqué. Autrement dit, cette sanction apparaît déjà comme quasiment acquise avant même le début de la prochaine saison. » Nice va donc tenter une conciliation avec l’aide du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Et envisage de saisir le Tribunal Administratif si nécessaire.
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Derniers commentaires

Un point de pénalité, Nice crie au scandale

Nice doit payer, les règles c'est les règles, L OM étais souvent sanctionné a cause des projectile, les virages nord ou sud étaient souvent fermés, pourquoi Nice echapperai au sanction ?

Manu Koné poussé vers le PSG, merci l'UEFA

Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

Un point de pénalité, Nice crie au scandale

Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

La surprise Tessmann, l’OL fixe un prix ahurissant

Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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