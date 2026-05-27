Lorient n'aura pas Demba Ba comme directeur sportif
Demba Ba ne rejoindra par les Merlus

Le Havre donne les clés du mercato à Demba Ba

Le Havre27 mai , 19:00
parEric Bethsy
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Confronté au départ de Mathieu Bodmer, Le Havre pourrait vite remplacer son ancien directeur sportif. Le club normand a entamé des discussions avec Demba Ba. Mieux, les deux parties sont déjà proches d’un accord.
Ça va bouger au Havre cet été. En attendant les mouvements au sein de l’effectif, de nouvelles têtes seront intégrées à l’organigramme. Il faudra notamment compenser le départ de Mathieu Bodmer qui a déjà officialisé la fin de son aventure. « Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne », expliquait récemment celui qui laisse libre le poste de directeur sportif, et que l’on annonce avec insistance au Stade Malherbe Caen malgré son démenti.

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Mais que les fidèles du Stade Océane se rassurent, son bureau ne restera pas vide très longtemps. Le Havre s’est immédiatement activé en contactant Demba Ba. Selon les informations de L’Equipe, l’actuel président délégué de Dunkerque représente la priorité des Normands. Nos confrères parlent même de discussions avancées avec le dirigeant également convoité par le FC Lorient. Peut-être une belle opportunité pour l’ancien attaquant de Chelsea même si l’on connaît les moyens limités des Havrais.
Pour renforcer l’effectif du Havre saison après saison, Mathieu Bodmer a dû faire preuve d’imagination. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain est parvenu à attirer des recrues comme Luca Gourna-Douath et Sofiane Boufal sans rien dépenser en indemnité de transfert. Manifestement, cette contrainte financière ne refroidit pas Demba Ba, prêt à tenter sa première expérience de dirigeant au plus haut niveau du football français.
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Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR

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