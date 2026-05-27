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OM : Un Italien à 12 ME donne son feu vert pour signer

OM27 mai , 18:00
parCorentin Facy
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L’intérêt de l’OM pour l’international italien Mattia Zaccagni se confirme. Le club phocéen est intéressé par la signature de l’ailier gauche de la Lazio, lequel n’est pas insensible à l’intérêt de Marseille.
L’été qui se profile risque d’être très animé à l’Olympique de Marseille. Incapable de se qualifier en Ligue des Champions, le club phocéen va devoir procéder à plusieurs grosses ventes afin d’équilibrer ses comptes. Il est notamment question d’un départ de Mason Greenwood, lequel pourrait rapporter entre 50 et 60 millions d’euros au club phocéen. Igor Paixao ou encore Amine Gouiri pourraient eux aussi être sacrifiés en cas de grosse proposition durant l’été.
Il va par conséquent être nécessaire de recruter en attaque pour compenser tous ces départs potentiels. Parmi les pistes explorées par la cellule de recrutement olympienne, celle menant à Mattia Zaccagni se confirme en Italie. D’après les informations de la Repubblica ainsi que de la Gazzetta dello Sport, le club phocéen est de plus en plus chaud à l’idée de faire venir l’ailier gauche et capitaine de la Lazio.

Zaccagni est chaud pour signer à l'OM

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison et estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant de 30 ans est « tenté » par une signature à l’Olympique de Marseille. La fin de sa carrière approche et Zaccagni est très chaud à l’idée de découvrir l’étranger pour la première fois après des passages au Hellas Verone et à la Lazio.

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Reste que le club romain n’a aucunement l’intention de favoriser le départ de l’un de ses leaders, sous contrat jusqu’en 2029. Nouvel entraîneur du club nommé pour succéder à Maurizio Sarri, l’ancien entraîneur marseillais Gennaro Gattuso « tente de le convaincre de rester » d’après les médias italiens. Reste à voir si dans ce dossier, Marseille trouvera les arguments pour convaincre le joueur de partir mais surtout son club de le lâcher et si oui, pour quel prix alors que l’OM n’aura pas des finances illimitées lors de ce mercato estival bien au contraire.
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Lol, la compréhension de texte, c est niveau 6eme... Apparemment tu ne comprends ni les mots, ni les textes que tu lis !!!

Alvaro Montoro, l'OL est bien sur un énorme coup

Mince, j'ai touché une corde trop sensible, voilà qu'il se braque et ne rigole plus...il tente une pirouette pour avoir le beau rôle. Quel génie incompris. ah mais, un instant....je crois que je m'en branle totalement en fait !

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Ferme là imbécile rageux é footix de surcroît

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Rien d'étonnant l'Atlético était dessus et fichajes parle de 22 M d'euros

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Donc 30 millions pour Balerdi... c'est normal, et 25 millions pour Tesmann... ça ne l'est pas. Etonnant non ? MdR

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