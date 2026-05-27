OM : Un Italien à 12 ME donne son feu vert pour signer

L’intérêt de l’OM pour l’international italien Mattia Zaccagni se confirme. Le club phocéen est intéressé par la signature de l’ailier gauche de la Lazio, lequel n’est pas insensible à l’intérêt de Marseille.

L’été qui se profile risque d’être très animé à l’Olympique de Marseille. Incapable de se qualifier en Ligue des Champions, le club phocéen va devoir procéder à plusieurs grosses ventes afin d’équilibrer ses comptes. Il est notamment question d’un départ de Mason Greenwood , lequel pourrait rapporter entre 50 et 60 millions d’euros au club phocéen. Igor Paixao ou encore Amine Gouiri pourraient eux aussi être sacrifiés en cas de grosse proposition durant l’été.

Il va par conséquent être nécessaire de recruter en attaque pour compenser tous ces départs potentiels. Parmi les pistes explorées par la cellule de recrutement olympienne, celle menant à Mattia Zaccagni se confirme en Italie. D’après les informations de la Repubblica ainsi que de la Gazzetta dello Sport, le club phocéen est de plus en plus chaud à l’idée de faire venir l’ailier gauche et capitaine de la Lazio.

Zaccagni est chaud pour signer à l'OM

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison et estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant de 30 ans est « tenté » par une signature à l’Olympique de Marseille. La fin de sa carrière approche et Zaccagni est très chaud à l’idée de découvrir l’étranger pour la première fois après des passages au Hellas Verone et à la Lazio.

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