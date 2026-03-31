Brésil : En souffrance, Neymar fait un terrible aveu

En quoi ça fausse le championnat ? Le PSG sera peut etre deja champion mais en soi on a deja potentiellement 4pts d avance sur Lens et puis surtout Lens n est en concurrence qu avec le PSG, le 3eme sauf remontada, (mais ça veut dire que Lens aura perdu des pts donc plus ds la course titre) est largement distancé, donc n est pas un concurrent direct. C est plutôt Lens qui peut fausser le championnat car si le PSG est champion avant la derniere journee, Lens peut se relâcher face à Lyon et leur donner un avantage, permettant de prendre la 3eme place.
Mais oui, l'OM ne jouait plus rien dès la mi-avril. Il n'y a que la lutte pour le titre qui compte, et la course à l'Europe ne compte pas.
On se méfie des 'pas trop grave' chez nous !
Toi tu as juste les boules que le PSG a un stade de 80 000 ou plus ...tu es pas objectif.
Ca devient lassant cette histoire... du clic du clic du clic...c'est bon.c'est fait passons à autre chose...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading