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Brésil : En souffrance, Neymar fait un terrible aveu

Mondial 202631 mars , 21:30
parHadrien Rivayrand
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L’équipe de France a récemment battu la Colombie et le Brésil en matchs amicaux. La prestation de Kylian Mbappé contre la Seleção n’a d’ailleurs pas échappé à l’attention de Neymar Jr.
L'équipe de France semblent désormais prête à aller loin lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’équipe de Didier Deschamps a presque fait l’unanimité après ses succès contre le Brésil et la Colombie. Kylian Mbappé a participé aux deux rencontres : il a joué de longs instants contre la Seleção et quelques minutes face aux Cafeteros. Contre le Brésil, le joueur du Real Madrid a ouvert le score suite à une passe bien sentie d’Ousmane Dembélé. Face à Ederson, l’ancien du PSG a conclu d’un superbe piqué, impressionnant… Neymar Jr.

Neymar admiratif... 

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Neymar Jr a en effet réagi avec admiration et respect après le but de Mbappé, déclarant notamment : « Devant le but, Mbappé ne se trompe jamais ».
Un aveu qui en dit long… Si Neymar et Mbappé n’ont plus vraiment de relation, ils se connaissent pourtant très bien après leur passage commun au PSG. Le Français sera l’un des joueurs à suivre lors de la Coupe du monde 2026.

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Quant à Neymar, il devra se battre pour espérer une convocation par Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Brésil exige des joueurs à 100 % physiquement, et ce n’est pas encore totalement le cas pour la star brésilienne.
Mentalement en revanche, Neymar Jr est prêt si on fait appel à lui. Il a également confié au sujet de la pression de jouer pour le Brésil : « C’est un prix à payer d’être joueur, c’est difficile, car au Brésil, c’est très écrasant. Les gens te critiquent trop. Ils ne comprennent pas que tu es une personne normale. Je suis super reconnaissant, mais j’ai travaillé pour ça, et je reste un être humain ». Voilà qui est clair.
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