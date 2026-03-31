Le Sénégal manque de respect à la France

Le Sénégal est déjà chaud à un peu plus de deux mois de la Coupe du monde, et met les choses au clair avant d'affronter la France.

En 2002, dans un match resté dans toutes les mémoires dans les deux pays, le Sénégal avait surpris la France au match d’ouverture de la Coupe du monde. Champions du monde en titre, les Tricolores arrivaient épuisées en Asie et mordaient la poussière face aux Lions de la Teranga dans une défaite qui a propulsé les Bleus vers le pire mondial de leur histoire.

Depuis, l’avantage c’est qu’il est impossible de prendre un adversaire de haut dans les grandes compétitions tant la claque avait été énorme. C’est même en substance ce qu’a dit Kylian Mbappé après la victoire face au Brésil, soulignant que cela ne voulait absolument rien dire en vue du Mondial.

Justement, en Amérique, le Sénégal se trouvera très rapidement sur la route de la France. Pas de quoi inquiéter Pape Thiaw, qui a fait sensation en soulignant que l’équipe qu’il redoutait le plus dans son groupe était la Norvège de Erling Haaland. « L’équipe norvégienne n’est pas à présenter surtout avec les joueurs que les Norvégiens ont aujourd’hui sur la scène internationale. Je pense que c’est une excellente équipe, pour moi en ce moment c’est même la meilleure équipe européenne. Elle montre de très bonnes choses, même si elle a perdu son dernier match sans ses deux stars », a souligné le sélectionneur d’une équipe championne d’Afrique sur le terrain, mais plus sur le papier actuellement.

En tout cas, si les Lions de la Teranga voulaient afficher leurs ambitions, ils le font avec cette déclaration. L’équipe de France ne leur fait pas peur, même si cela peut paraitre surprenant de voir la Norvège, absente d’un Mondial depuis 1998, être placée au-dessus des vice-champions du monde en titre.