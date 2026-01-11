ICONSPORT_281188_0166

Un départ majeur en défense, Monaco inquiète

Monaco11 janv. , 21:00
parHadrien Rivayrand
L’AS Monaco sera active cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la Principauté va notamment connaître des changements importants en défense, avec un départ désormais jugé probable de Thilo Kehrer.
Monaco traverse pour l’instant une saison très chaotique en Ligue 1. Malgré un effectif de grande qualité sur le papier, le collectif peine à s’exprimer pleinement et à trouver un véritable rythme de croisière. Cette irrégularité pousse la direction monégasque à envisager plusieurs ajustements lors du mercato hivernal. Si des arrivées sont naturellement espérées afin de renforcer certains secteurs, elles devraient s’accompagner de départs.
En défense, l’AS Monaco réfléchirait sérieusement à se séparer de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines dans la Principauté, alternant prestations convaincantes et erreurs coûteuses. Une situation qui interroge en interne et pourrait accélérer son départ.

Kehrer et Monaco, un divorce inévitable ? 

Selon les informations de Foot Mercato, relayées par Santi Aouna, Beşiktaş est très intéressé par le recrutement de l’ancien joueur du PSG. Le club d’Istanbul a même formulé ces dernières heures une offre de 8 millions d’euros, assortie de bonus, à l’AS Monaco. Une proposition qui est susceptible de convaincre le club de Ligue 1 de céder l’international allemand.

L’AS Monaco, qui devra également composer avec la longue absence de Mohammed Salisu, s’apprête à s’activer sur le marché du recrutement pour finaliser l’arrivée de renforts. Le calendrier s’annonce chargé pour les hommes de Sébastien Pocognoli, avec des échéances en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des champions.
Le mercato de janvier sera donc crucial pour un club encore très éloigné des objectifs fixés en début de saison. L’heure est venue d’opérer des ajustements, et les cadres de l’effectif ne bénéficient plus de la même protection qu’auparavant. Thilo Kehrer, malgré son statut important, peine toujours à retrouver un niveau conforme aux attentes des dirigeants et des supporters monégasques.
Derniers commentaires

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Quelle passe de Tolisso...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Je suis sur youtube j ecoute sur Julien le Gone

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais en juin il va falloir trouver un autre attaquant, ça sera tout à refaire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais ton seum t'appartiens...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

c'est très facile à faire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

