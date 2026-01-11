Un départ majeur en défense, Monaco inquiète

L’AS Monaco sera active cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la Principauté va notamment connaître des changements importants en défense, avec un départ désormais jugé probable de Thilo Kehrer.

Monaco traverse pour l’instant une saison très chaotique en Ligue 1. Malgré un effectif de grande qualité sur le papier, le collectif peine à s’exprimer pleinement et à trouver un véritable rythme de croisière. Cette irrégularité pousse la direction monégasque à envisager plusieurs ajustements lors du mercato hivernal. Si des arrivées sont naturellement espérées afin de renforcer certains secteurs, elles devraient s’accompagner de départs.

En défense, l’AS Monaco réfléchirait sérieusement à se séparer de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand souffle le chaud et le froid depuis plusieurs semaines dans la Principauté, alternant prestations convaincantes et erreurs coûteuses. Une situation qui interroge en interne et pourrait accélérer son départ.

Kehrer et Monaco, un divorce inévitable ?

Foot Mercato, relayées par Santi Aouna, Beşiktaş est très intéressé par le recrutement de l’ancien joueur du PSG. Le club d’Istanbul a même formulé ces dernières heures une offre de 8 millions d’euros, assortie de bonus, à l’AS Monaco. Une proposition qui est susceptible de convaincre le club de Ligue 1 de céder l’international allemand. Selon les informations de, relayées par Santi Aouna, Beşiktaş est très intéressé par le recrutement de l’ancien joueur du PSG. Le club d’Istanbul a même formulé ces dernières heures une offre de 8 millions d’euros, assortie de bonus, à l’AS Monaco. Une proposition qui est susceptible de convaincre le club de Ligue 1 de céder l’international allemand.

L’AS Monaco, qui devra également composer avec la longue absence de Mohammed Salisu, s’apprête à s’activer sur le marché du recrutement pour finaliser l’arrivée de renforts. Le calendrier s’annonce chargé pour les hommes de Sébastien Pocognoli, avec des échéances en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des champions.