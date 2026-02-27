ICONSPORT_312883_0630

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

PSG27 févr. , 19:00
parGuillaume Conte
Moins convaincant cette saison, le PSG se prépare à vivre un été prochain très animé. Des départs majeurs vont forcer les dirigeants à recruter de manière convaincante.
Impossible de savoir comment le PSG va se comporter dans sa partie de tableau très relevé de Ligue des Champions. Chelsea, Liverpool, Manchester City ou le Real Madrid peuvent être au programme des Parisiens, moins impressionnants qu’il y a un an. Il faut dire que l’effectif de Luis Enrique tire clairement la langue et manque de fraicheur. Un constat effectué aussi par la direction, qui semble regretter de ne quasiment pas avoir bougé l’été dernier pour faire souffler ses joueurs très sollicités.

Le PSG dans le dur pour prolonger trois joueurs

Mais selon les informations de Fabrice Hawkins, cela va bouger dans tous les sens, et ce sera donc tout le contraire de l’été dernier. En effet, le PSG a entamé une vague de négociations pour prolonger des joueurs, comme il le fait à chaque printemps, mais les discussions avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou Senny Mayulu ne se passent pas comme prévu. Des gros départs ne sont donc pas à exclure, ce qui pourrait amener forcément des arrivées majeures.
« Je pense qu'il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », a livré le journaliste spécialiste du mercato pour RMC.
En plus des joueurs évoqués, des éléments comme Lucas Beraldo, Marquinhos ou Lucas Hernandez pourraient quitter le club pour marquer la fin d’un cycle, notamment en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions. Avec tous ces mouvements, le PSG pourra ensuite se faire plaisir au niveau du recrutement, sachant que les cibles ne manquent pas en défense comme en attaque. Le milieu de terrain étant le seul secteur de jeu où Luis Campos ne souhaite pas faire de gros bouleversements. Cela laisse tout de même de la marge pour un été beaucoup plus agité que prévu au Paris SG.
