Le PSG arrive sur une piste de l'OM et l'OL

Jusqu’ici opposé à l’arrivée d’un latéral droit, Luis Enrique a apparemment cédé. L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait accueillir une doublure pour Achraf Hakimi la saison prochaine. Cette semaine, les Parisiens ont effectivement observé le Marocain Zakaria El Ouahdi, également convoité par Marseille et Lyon.

Ça devrait bouger dans l’effectif du Paris Saint-Germain cet été. Pas mal de rumeurs circulent déjà sur les intentions des dirigeants parisiens. Sans compter les possibles départs à compenser, on parle d’un éventuel renfort en charnière centrale, mais aussi sur le côté droit de la défense. Rappelons que le titulaire du poste Achraf Hakimi n’a pas vraiment de concurrent. Derrière l’international marocain, Luis Enrique utilise la polyvalence de certains joueurs comme Warren Zaïre-Emery.

L’entraîneur espagnol n’a pas jugé nécessaire d’ajouter un deuxième véritable latéral droit au sein de son effectif. Il est vrai que dans son plan de jeu, ce joueur de couloir repique très souvent vers l’axe dans l’animation offensive. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique a peut-être changé d’avis. Il semble que le technicien soit finalement ouvert à la signature d’un renfort dans cette position. C’est du moins ce que laisse entendre l’information révélée par Transfermarkt. A l’occasion des barrages de la Ligue Europa entre Genk et le Dinamo Zagreb, des scouts du Paris Saint-Germain étaient présents pour observer Zakaria El Ouahdi (24 ans).

Le latéral droit du club belge, capable de dépanner sur le côté gauche, s’est notamment distingué avec 4 buts et 2 passes décisives en championnat cette saison. Sa troisième année en Belgique lui permet d’attirer de grosses écuries européennes puisque le Borussia Dortmund et les clubs de Manchester (City et United) l’auraient également supervisé, pendant que Marseille et Lyon sont cités parmi ses courtisans. De quoi envisager un transfert cet été, sachant que Genk, qui l’avait recruté pour 2,5 millions d’euros à Molenbeek en 2023, serait prêt à vendre l’international marocain (1 sélection) entre 10 et 15 millions d’euros.