El Ouahdi

Le PSG arrive sur une piste de l'OM et l'OL

PSG27 févr. , 18:20
parEric Bethsy
1
Jusqu’ici opposé à l’arrivée d’un latéral droit, Luis Enrique a apparemment cédé. L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait accueillir une doublure pour Achraf Hakimi la saison prochaine. Cette semaine, les Parisiens ont effectivement observé le Marocain Zakaria El Ouahdi, également convoité par Marseille et Lyon.
Ça devrait bouger dans l’effectif du Paris Saint-Germain cet été. Pas mal de rumeurs circulent déjà sur les intentions des dirigeants parisiens. Sans compter les possibles départs à compenser, on parle d’un éventuel renfort en charnière centrale, mais aussi sur le côté droit de la défense. Rappelons que le titulaire du poste Achraf Hakimi n’a pas vraiment de concurrent. Derrière l’international marocain, Luis Enrique utilise la polyvalence de certains joueurs comme Warren Zaïre-Emery.
L’entraîneur espagnol n’a pas jugé nécessaire d’ajouter un deuxième véritable latéral droit au sein de son effectif. Il est vrai que dans son plan de jeu, ce joueur de couloir repique très souvent vers l’axe dans l’animation offensive. Quoi qu'il en soit, Luis Enrique a peut-être changé d’avis. Il semble que le technicien soit finalement ouvert à la signature d’un renfort dans cette position. C’est du moins ce que laisse entendre l’information révélée par Transfermarkt. A l’occasion des barrages de la Ligue Europa entre Genk et le Dinamo Zagreb, des scouts du Paris Saint-Germain étaient présents pour observer Zakaria El Ouahdi (24 ans).

Lire aussi

L'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocainL'OM et l'OL se battent pour un défenseur marocain
Le latéral droit du club belge, capable de dépanner sur le côté gauche, s’est notamment distingué avec 4 buts et 2 passes décisives en championnat cette saison. Sa troisième année en Belgique lui permet d’attirer de grosses écuries européennes puisque le Borussia Dortmund et les clubs de Manchester (City et United) l’auraient également supervisé, pendant que Marseille et Lyon sont cités parmi ses courtisans. De quoi envisager un transfert cet été, sachant que Genk, qui l’avait recruté pour 2,5 millions d’euros à Molenbeek en 2023, serait prêt à vendre l’international marocain (1 sélection) entre 10 et 15 millions d’euros.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0292
OL

OL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurler

ICONSPORT_312883_0630
PSG

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

ICONSPORT_279506_0216
Monaco

4 ME pour 30 minutes, Monaco vire Paul Pogba

Fil Info

27 févr. , 19:20
OL : Cette décision de l'UEFA qui fait hurler
27 févr. , 19:00
Il annonce un mercato de fou au Paris SG
27 févr. , 18:40
4 ME pour 30 minutes, Monaco vire Paul Pogba
27 févr. , 18:00
OM : Beye l’a déçu, il refuse de prolonger
27 févr. , 17:30
Le PSG s'est décidé, Julian Alvarez est visé
27 févr. , 17:00
« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas
27 févr. , 16:30
Rudi Garcia et le PSG craquent pour une pépite belge
27 févr. , 16:00
Cette équipe terrorise la France, l’OL est heureux

Derniers commentaires

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Si Mélenchon était crédible ca se saurait!! La preuve de sa petitesse c’est qu’à à meeting politique le mec nous ramène le foot sur la table tout en avouant qu’il n’y connaît rien. Tu connais rien au foot ? Ba ferme t’a gueule !

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

250 de budget et derrière Lens 60 bar et Lyon 140 🤭🤭🤭😬😬

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Niveau bruges rangers Moscou ???😁😁😄😄 mon petit melanchon tu me fera toujours rire ...guignol..super saison cette annee marseille

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Rien à foutre Modo ne mélange pas la politique au football !!!!

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Bien sûr qu'il y en aura besoin. On avait déjà des manques et il y aura du recyclage / tri à faire si on veut réaliser un mercato parfait. Soucis, la CDM ca retarder les négoc et donc les nouvelles arrivées qui vont devoir intégrer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading