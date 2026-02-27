Rudi Garcia et le PSG craquent pour une pépite belge

En quête d’un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain suit l’évolution du Belge Matte Smets. Le jeune talent de Genk est supervisé par les Parisiens et par le sélectionneur des Diables Rouges Rudi Garcia.

Difficile de dire si le Paris Saint-Germain prépare un départ, ou s’il veut simplement offrir une solution supplémentaire à Luis Enrique en charnière centrale. En tout cas, de nombreuses rumeurs indiquent que le club de la capitale va tenter de recruter un nouveau défenseur cet été. Comme le veut la politique du champion d’Europe, il s’agira probablement d’un profil jeune, prometteur et capable de s’adapter à la philosophie du coach parisien.

Le portrait correspond manifestement à Matte Smets (22 ans) qui, selon les informations de TransferFeed, évolue sous le regard attentif du Paris Saint-Germain. L’actuel leader de Ligue 1 fait partie des nombreuses formations qui ont observé le défenseur central de Genk pendant le barrage de Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb. Aux côtés du scout parisien, le Borussia Dortmund ainsi que les Mancuniens de City et United étaient également représentés. Preuve que l’international Espoirs belge a la cote, lui qui a fait l’objet d’une offre de Wolfsburg à 19 millions d’euros cet hiver. Une proposition refusée par Genk et par le joueur sous contrat jusqu'en 2028.

Smets vise le Mondial 2026

« Bien sûr, on y réfléchit un peu quand une telle opportunité se présente. Mais pour moi, ce n'était pas le bon moment. Mon histoire à Genk n'était pas encore terminée. Je pense que ce n'était pas la bonne étape pour mon développement, expliquait Matte Smets à Het Laatste Nieuws, avant d’admettre son objectif de disputer le Mondial 2026. C'est quelque part dans un coin de ma tête, mais je dois d'abord être performant avec Genk. Si mes prestations sont régulières, j'aurai mes chances. J'ai croisé Rudi Garcia quand j'étais avec les espoirs et il m'a dit qu'il regardait nos matchs. Il doit continuer à me suivre. » Comme le Paris Saint-Germain, le sélectionneur belge a aussi un faible pour le Diablotin.