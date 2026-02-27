OM : Beye l’a déçu, il refuse de prolonger

Satisfait des performances de Jeffrey de Lange, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions pour prolonger son contrat. Mais le gardien néerlandais, simple doublure de Geronimo Rulli, se montre réticent à cause de son faible temps de jeu.

Malgré le déclassement du président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille n’a pas changé de stratégie. Il n’est toujours pas question de laisser un joueur entrer dans la dernière année de son engagement. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Jeffrey de Lange a donc été sollicité par ses supérieurs. La direction a entamé des discussions en vue d’une prolongation de son bail. Ces négociations prouvent que le club phocéen apprécie le travail ainsi que les performances du gardien numéro 2 lorsqu’il est aligné.

L’initiative aurait pu satisfaire le principal intéressé. Mais le média Voetbal International ajoute que le Néerlandais a quelques doutes sur son avenir à l’Olympique de Marseille. L’ancien portier de Go Ahead Eagles ne se satisfait pas de son temps de jeu. Après les deux matchs disputés la saison dernière, Jeffrey de Lange en compte pourtant sept depuis le début de l’exercice en cours. C’est apparemment insuffisant pour la doublure de Geronimo Rulli qui aurait sans doute aimé poursuivre avec Roberto De Zerbi.

De Lange a retrouvé le banc

Rappelons qu’avant son départ, l’entraîneur italien l’avait titularisé lors du Classique (défaite 5-0) au Parc des Princes. Sans doute une manière de sanctionner les erreurs à répétition de l’Argentin. Quoi qu’il en soit, Jeffrey de Lange avait pris l’avantage. Puis l’intérimaire Jacques Abardonado ainsi que le nouveau coach Habib Beye l’ont à nouveau relégué sur le banc des remplaçants. Le revirement de situation a dû frustrer le portier de 27 ans qui sait maintenant à quoi s’attendre. En cas de non prolongation, le directeur du football Medhi Benatia n’hésitera pas à le pousser vers la sortie cet été.