CdF : Monaco s'en sort bien, ça passe pour Amiens et Troyes

16e de finale de la Coupe de France

Bastia - Troyes 0-2

Montreuil - Amiens 2-4

Angers - Toulouse 1-1 (5-6 tab)

Dans les premiers 16e de finale de la Coupe de France, la logique a été respectée. Ce fut très compliqué pour l’AS Monaco , dominée pendant longtemps et réduite à 10 dès la 43e minute. Mais l’efficacité de Balogun (27e) puis Ilenikhena (88e et 93e) ont permis aux joueurs de la Principauté de s’imposer dans ce déplacement compliqué à Orléans, qui a pêché dans la finition pour pouvoir créer l’exploit. Le club de National a marqué à la dernière seconde du match, sur sa 22e tentative de la rencontre !

Il n’y a en revanche pas eu photo dans le match déséquilibré entre équipes de Ligue 2 à Furiani. Bastia n’a pas vu le joueur, et a également terminé à 10, pour s’incliner 2-0 face à Troyes grâce à Ripart et Bentayeb.

Enfin, l’un des petits Poucets de la compétition voit son parcours s’arrêter là, avec la défaite de Montreuil (R1) à domicile face à Amiens. Les Picards se sont faits peur en début de match en se retrouvant menés 1-0, avant de réagir et d’enchainer les buts pour mettre un terme à l’aventure des joueurs de Seine-Saint-Denis.