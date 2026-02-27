ICONSPORT_360295_0065

Le PSG s'est décidé, Julian Alvarez est visé

PSG27 févr. , 17:30
parNathan Hanini
Il est l’un des éléments les plus utilisés par Diego Simeone cette saison, Julián Álvarez est désormais courtisé par de nombreux cadors européens. Le joueur argentin est suivi selon la presse espagnole par le Paris Saint-Germain.
Auteur d’un début de saison solide, Julián Álvarez est légèrement rentré dans le rang au niveau statistique ces derniers temps. L’attaquant argentin de l’Atletico Madrid continue tout de même de peser offensivement au sein de la formation de Diego Simeone. L’ancien joueur de River Plate conserve certains courtisans en Europe. À 26 ans, le natif de Calchin (Argentine) pourrait quitter la capitale espagnole dès cet été. Sous contrat jusqu'en 2030 du côté du Metropolitano, Julián Álvarez est courtisé par le Paris Saint-Germain.

Le PSG se penche sur le cas Julián Álvarez

C’est le média espagnol, Diaro AS qui révèle l’information ce vendredi. Julián Álvarez est suivi par le Paris Saint-Germain. Le vainqueur de la Ligue des champions « serait prêt à faire une offre colossale pour l'attaquant. Le PSG est prêt à mettre le prix pour s'assurer sa signature, » précise le quotidien hispanique. Sur Transfermarkt, Julián Álvarez est estimé à 100 millions d’euros. Lors de son arrivée à l’été 2024, l’Atletico avait déboursé 75 millions d'euros pour recruter le joueur en provenance de Manchester City. Le PSG n’est pas le seul club intéressé par le buteur.

Le Barça concurrent du PSG ?

Le FC Barcelone lorgne sur le joueur depuis quelques saisons. Cependant, le directeur sportif du club, Deco, a coupé court à toute rumeur cette semaine. « Nous n'avons discuté avec aucun club, car ce n'est pas le bon moment. Quand le moment sera venu, nous discuterons. Personne ne recrute de joueurs en février, » a expliqué l’ancien international portugais lors d’une question portant sur le cas Alvarez. Cependant, les prestations récentes de l’attaquant international argentin ne vont pas faire grimper sa cote. Suite à la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Julián Álvarez a reçu de nouvelles critiques sur sa prestation.
0
