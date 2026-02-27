4 ME pour 30 minutes, Monaco vire Paul Pogba

L'AS Monaco a envie de mettre un terme au fiasco Paul Pogba, qui n'a joué que 30 minutes cette saison mais coûte une somme folle aux finances.

Après deux ans d’absence, Paul Pogba a tenté de relancer sa carrière en Ligue 1 cette saison. Il a signé pour l’AS Monaco avec le statut d’un joueur de très haut niveau, puisqu’il s’était engagé pour deux saisons, avec un salaire de plus de 320.000 euros mensuels, soit 4 millions d’euros à l’année. Et contrairement à ce que pratique le PSG, il n’y avait quasiment pas d’indexation de son salaire sur ses performances ou son temps de jeu, même s’il n’a bien évidemment pas touché toutes les primes prévues. Car à quatre mois de la fin de la saison, force est de constater que Paul Pogba n’a pas pu répondre aux attentes.

Trois matchs disputés sur une saison pour Pogba

L’ancien de la Juventus Turin et de Manchester United n’a disputé que trois rencontres, et malgré la bienveillance de ses entraineurs respectifs, il est toujours jugé à court de forme. Il n’avait ainsi même pas été inscrit sur la liste des joueurs aptes à disputer la Ligue des Champions en cette deuxième partie de saison. Le bilan va donc être très rapidement fait avec 30 minutes de temps de jeu en un an pour le moment.

Selon l’informateur italien Nicolo Schira, on se dirige tout droit vers une rupture de contrat en fin de saison entre l’AS Monaco et La Pioche. Ce serait un moindre mal pour le club de la Principauté, qui a vu sa masse salariale être largement occupée par le milieu de terrain français, surtout par rapport à son temps de jeu quasiment inexistant. A 33 ans dans quelques jours, Pogba va devoir se trouver un nouveau club, s’il est du moins jugé capable de continuer à jouer au football de haut niveau.

Si Monaco a tenté un pari qui aurait pu être payant, il sera toutefois difficile pour lui de trouver un nouveau club de haut niveau après une saison aussi blanche.