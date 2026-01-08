ICONSPORT_177728_0100

Trop cher pour Nantes, il fait saliver Monaco

Monaco08 janv. , 11:30
parCorentin Facy
0
Le FC Nantes souhaite se renforcer en défense centrale cet hiver et pour cela, les Canaris ont pensé à Issa Diop avant de vite jeter l’éponge. Le profil du défenseur français de Fulham plaît également à l’AS Monaco.
Issa Diop a décidément une très belle cote en Ligue 1. En manque de temps de jeu à Fulham, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur de 28 ans suscite l’intérêt du Paris FC. A la recherche d’un renfort pour stabiliser son arrière-garde, le club francilien est très intéressé par le promu, actuellement 15e de Ligue 1. Nantes a également manifesté son intérêt pour Issa Diop avant de jeter l’éponge, principalement pour des raisons financières. Le joueur passé par West Ham appréciera de voir qu’il a laissé d’aussi bons souvenirs dans le championnat de France.

Monaco est chaud sur Issa Diop

D’autant que la liste des clubs intéressés ne s’arrête pas là puisque selon les informations de notre confrère Abdel Hamed, spécialiste des infos mercato sur X, l’AS Monaco est également sur le coup pour faire venir Issa Diop. « Monaco était a la recherche d’un défenseur central. Avec la blessure de Salisu l’ASM souhaiterait en attirer deux que ce soit en prêt ou transfert. Issa Diop et El Chadaille ont été évoqués. 3-4 autres joueurs sont ciblés » explique l’insider.

Lire aussi

Le Paris FC va recruter du lourd en AngleterreLe Paris FC va recruter du lourd en Angleterre
Autrement dit, les dirigeants monégasques sont bien décidés à se montrer très actifs et à se renforcer de manière considérable au poste de défenseur central lors de ce mois de janvier avec deux joueurs visés dans ce secteur de jeu dont Issa Diop. Tout pourrait donc se jouer entre Monaco et le Paris FC pour le joueur formé à Toulouse tandis que Nantes semble définitivement hors-course. Une perspective intéressante pour le défenseur français d’1m94, titulaire à seulement cinq reprises en Premier League depuis le début de la saison mais qui a démarré les deux derniers matchs de son équipe face à Liverpool et Chelsea. Il ne sera donc peut-être pas si simple que cela de convaincre Fulham de le céder sans envoyer une très grosse proposition sur le plan financier.
0
Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

ah ok d'accord, du coup Cherki, ben arfa, bensema, fekir, Guezzal?c'est leur culture aussi ?!

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

Quand tu vois le nom Textor dans un deal, direct demi tour...

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

Trop compliqué

OM : Newcastle signe un chèque monstrueux pour Bakola

On devrait leur parler des carrières des Liaadji ou Bouttoba qui ont préféré les dollars au jeu..

L’OL énervé par « ce vrai problème » avec Greif

Surtout que bon, on départ, il yavait faute sur Morton puis sur Mata (meme si avec son adversaire ils se tiennent par le maillot).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

