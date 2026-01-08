Trop cher pour Nantes, il fait saliver Monaco

Le FC Nantes souhaite se renforcer en défense centrale cet hiver et pour cela, les Canaris ont pensé à Issa Diop avant de vite jeter l’éponge. Le profil du défenseur français de Fulham plaît également à l’AS Monaco.

Issa Diop a décidément une très belle cote en Ligue 1 . En manque de temps de jeu à Fulham, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur de 28 ans suscite l’intérêt du Paris FC. A la recherche d’un renfort pour stabiliser son arrière-garde, le club francilien est très intéressé par le promu, actuellement 15e de Ligue 1. Nantes a également manifesté son intérêt pour Issa Diop avant de jeter l’éponge, principalement pour des raisons financières. Le joueur passé par West Ham appréciera de voir qu’il a laissé d’aussi bons souvenirs dans le championnat de France.

Monaco est chaud sur Issa Diop

D’autant que la liste des clubs intéressés ne s’arrête pas là puisque selon les informations de notre confrère Abdel Hamed, spécialiste des infos mercato sur X, l’AS Monaco est également sur le coup pour faire venir Issa Diop. « Monaco était a la recherche d’un défenseur central. Avec la blessure de Salisu l’ASM souhaiterait en attirer deux que ce soit en prêt ou transfert. Issa Diop et El Chadaille ont été évoqués. 3-4 autres joueurs sont ciblés » explique l’insider.

Lire aussi Le Paris FC va recruter du lourd en Angleterre

Autrement dit, les dirigeants monégasques sont bien décidés à se montrer très actifs et à se renforcer de manière considérable au poste de défenseur central lors de ce mois de janvier avec deux joueurs visés dans ce secteur de jeu dont Issa Diop. Tout pourrait donc se jouer entre Monaco et le Paris FC pour le joueur formé à Toulouse tandis que Nantes semble définitivement hors-course. Une perspective intéressante pour le défenseur français d’1m94, titulaire à seulement cinq reprises en Premier League depuis le début de la saison mais qui a démarré les deux derniers matchs de son équipe face à Liverpool et Chelsea. Il ne sera donc peut-être pas si simple que cela de convaincre Fulham de le céder sans envoyer une très grosse proposition sur le plan financier.