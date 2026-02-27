Présent jeudi soir en meeting à Lyon, où Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie, Jean-Luc Mélenchon a évoqué l'OL et la récente polémique sur une partie des supporters lyonnais.

A quelques semaines des élections municipales, et sans le vouloir, l'Olympique Lyonnais s'invite dans le débat. Il est vrai que l'ancien propriétaire de l'OL est le favori actuel pour devenir maire de la capitale des Gaules. Jean-Michel Aulas, c'est de lui qu'il s'agit, a fait face à une première vague de critiques suite à un récent débat télévisé. Mais JMA s'est défendu d'avoir copiné avec des ultras de l'OL proches de l'extrême-droite

Cependant, de passage à Lyon, et dans un meeting qui a provoqué plusieurs grosses polémiques, Jean-Luc Mélenchon, a évoqué insidieusement cette relation entre Aulas, l'OL et l'extrême-droite, mêlant même Juninho à cette histoire. Des propos qui font réagir, alors que le club de Michele Kang est resté d'une neutralité totale dans la campagne des municipales.

Mélenchon se sert de Juninho pour taper sur Aulas

Face à ses supporters, Jean-Luc Mélenchon a tapé durement sur Jean-Michel Aulas. « Alors il parait que dans cette ville qui pourrait voter pour Anaïs (Ndlr :Anaïs Belouassa-Cherifi, candidate LFI), il faudrait voter pour Jean-Michel (sic) ? Qu’est ce qu’il vous prend ? D’accord l’OL n’a jamais eu la réputation d’être un nid de gauchistes. Mais enfin, c’est bien à l’OL qu’il y avait Juninho ? Je ne connais rien au foot, et j’ai téléphoné à des copains qui s’y connaissent. J’ai demandé l’OL c’est quoi ? Il m’a répondu je ne sais pas quoi, mais ils m’ont dit que le club avait un type formidable, Juninho. Et ce Juninho a dit : « On vient du peuple, comment peut-on être avec les racistes et avec les fachistes ? ». Alors ce message est pour les footeux de Lyon, ce n’est pas parce qu’il a été le président du club que vous aimez que c’est une raison suffisante pour que vous oubliez qu’il a voulu mettre sur le fronton de la mairie le portrait d’un fasciste, d’un néo-nazi. Chaque personne qui mettra un bulletin de vote pour lui doit s’en souvenir », a lancé l'homme politique de 74 ans.

En tête des sondages, Jean-Michel Aulas n'a, pour l'instant, pas répondu à cette charge du patron de LFI. Mais nul doute que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais le fera dans les prochaines heures.