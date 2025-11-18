Monaco attaqué par la Juventus, séisme en Principauté

ICONSPORT_273695_0016

L'AS Monaco connait pour le moment une saison irrégulière. Les dernières périodes de mercato n'ont pas vraiment été réussies par le board monégasque.
L'AS Monaco est un candidat à l'Europe cette saison en Ligue 1. Le club de la Principauté évolue également en Ligue des champions. Malgré un effectif de très bonne qualité sur le papier, les pensionnaires du Stade Louis II sont encore très loin de convaincre. Les derniers mercatos n'ont pas été réussis et cela commence à se voir. Pourtant, l'AS Monaco dispose de très bons joueurs sur le papier. C'est le cas de Christian Mawissa, qui a rejoint le club à l'été 2024. Le défenseur central a eu le temps de se mettre un peu en valeur à Monaco. Assez en tout cas pour attirer l'oeil de très gros clubs européens, prêts à miser sur son profil.

Mawissa déjà sur le départ ? 

Selon les informations de Calciomercato, la Juve est en effet dans le coup pour s'attacher les services de Mawissa. C'est même une demande spéciale du nouvel entraîneur piémontais, Luciano Spalletti. L'Italien adore le joueur monégasque et a donc validé sa venue. Pour s'attacher les services du joueur de 20 ans, la Juve devra dépenser au moins 20 millions d'euros. Les Piémontais semblent déterminés à s'offrir Mawissa, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Reste à savoir quelle sera la position de l'équipe de Ligue 1, qui pourrait voir d'un bon oeil une telle rentrée d'argent. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, l'ancien de Toulouse va devoir continuer sa progression en gardant la tête froide. Cette saison avec l'AS Monaco, le défenseur a pris part à 8 rencontres dont 2 en Ligue des champions. 
C. Mawissa Elebi

C. Mawissa Elebi

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Euro U21

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
En cas de signature à la Juve, il devra vite s'adapter à un football exigeant. Mais il a tout, sur le papier, pour espérer s'imposer en Série A s'il acceptait la proposition italienne.
1
Loading