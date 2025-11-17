Paul Pogba : Monaco lâche l'affaire

Victime de pépins physiques pendant sa préparation, Paul Pogba ne cesse de repousser ses débuts à l’AS Monaco. L’entraîneur Sébastien Pocognoli a donc décidé de changer sa communication sur son milieu de terrain.

Plus le temps passe et plus Paul Pogba suscite des interrogations. Après deux ans sans compétition, le milieu de l’AS Monaco a évidemment besoin de temps pour parfaire sa condition physique. Mais le club de la Principauté ne s’attendait pas à une convalescence aussi longue. A chaque date de retour annoncée, un nouveau pépin physique apparaît à l’image de sa blessure à la cheville fin octobre alors que Sébastien Pocognoli avait publiquement évoqué ses débuts.

Dans l’embarras, l’entraîneur monégasque a donc décidé de se montrer prudent sur le cas Paul Pogba. « Par rapport à ce que j'essaie de mettre en place au plan collectif, devoir trop souvent répondre à trop de questions sur un seul individu sort un peu de mes principes, a confié le Belge à l’AFP. Mais Paul a une renommée et un statut différents. On doit en parler et il n'y a pas de souci. Ma communication restera terre-à-terre comme notre analyse interne. J'ai dit qu'on jugerait sur ce qu'il va proposer maintenant. C'est aussi par bienveillance. »

« Est-ce qu'il touche enfin au but ? J'espère. Mais la dernière fois que je l'ai dit... Donc j'essaie de ne plus trop m'avancer, a prévenu le successeur d’Adi Hütter. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c'est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu'un d'heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. Il n'y a aucun doute. Mon rôle maintenant, c'est de l'aider avec le staff. Et si on arrive, ne serait-ce qu'à lui donner le sourire à l'occasion de matchs professionnels, ce sera quelque chose de fantastique. »

« Est-ce que ça sera facile ? Je ne peux pas le dire. Mais on y travaille et Paul a une grosse force de caractère. Et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. Lors d'une de mes premières réunions internes, j'ai parlé d'héritage pour le club. Je pense que les leaders, comme Paul, doivent transmettre à la future génération, aux supporters, à toutes les composantes du club. Ces joueurs d'expérience doivent accompagner les jeunes. Je dois faire en sorte qu'il y parvienne. Plus on a de leaders, plus la pression est divisée. Si Paul est bien utilisé, le groupe peut tirer profit de son aura », a conclu Sébastien Pocognoli, impatient d’intégrer l’international tricolore.