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Openda

L'été est chaud à Monaco, la Juventus contactée

Monaco09 juin , 13:20
parHadrien Rivayrand
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L’AS Monaco se veut ambitieuse cet été sur le marché des transferts. Le profil de Loïs Openda, en difficulté du côté de la Juventus, plaît d’ailleurs beaucoup à la direction monégasque.
L’AS Monaco est passée à côté de sa dernière saison en Ligue 1 et ne veut pas revivre le même scénario dans les semaines à venir. La direction sportive est donc pleinement mobilisée pour renforcer l’effectif, avec à sa tête Filipe Luís, qui devrait sauf rebondissement prendre les rênes de l’ASM.
Les profils ciblés par le club princier sont particulièrement intéressants depuis plusieurs semaines. Le dernier en date : Loïs Openda, qui souhaite relancer sa carrière loin de la Juventus.

Openda, la nouvelle trouvaille de Monaco 

D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, les pensionnaires du Stade Louis-II vont prochainement passer à l’action pour tenter de recruter l’attaquant belge. Reste à savoir quelle formule proposera l’AS Monaco à la Vieille Dame, qui avait recruté Openda pour plus de 40 millions d’euros en provenance de Leipzig il y a seulement quelques mois. L’ancien du RC Lens est sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2030. Un prêt, avec ou sans option d’achat, apparaît donc comme l’option la plus probable à ce stade.

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Le club piémontais prévoit de réorganiser son effectif cet été et se montre ouvert à certains départs, si possible rapidement. Une situation qui pourrait jouer en faveur des clubs intéressés par Openda. À noter que le RC Lens est également dans le coup pour récupérer son ancien joueur, même temporairement.
Monaco souhaite en tout cas réaliser un joli coup sur ce mercato, à l’image de celui d’Ansu Fati il y a quelque temps. L’Espagnol s’est bien intégré à l'écurie de Ligue 1, inscrivant 12 buts toutes compétitions confondues la saison passée. Le joueur catalan devrait même s’engager définitivement sur le Rocher.
La saison prochaine, Monaco pourrait donc disposer d’une attaque particulièrement ambitieuse. Et le mercato est encore loin d’être terminé dans la Principauté.
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Ligue 1

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7
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8
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Lorient
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18
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