Ansu Fati redoute un sale coup de Monaco

Prêté par le FC Barcelone l’été dernier, Ansu Fati n’a aucune envie de revenir en Catalogne. L’attaquant espagnol souhaite rester à l’AS Monaco la saison prochaine. Mais encore faudrait-il que la direction monégasque soit sur la même longueur d’onde.

Ce n’est pas le retour du grand Ansu Fati. Mais depuis son arrivée l’été dernier, celui que l’on présentait comme le successeur de Lionel Messi retrouve des couleurs à l’AS Monaco . L’attaquant prêté par le FC Barcelone manque encore de régularité dans ses performances. Mais ses 10 buts toutes compétitions confondues montrent qu’il n’a pas perdu ses qualités de finisseur. Et si l’Espagnol avait tout simplement trouvé le bon environnement pour s’exprimer ?

C’est effectivement l’explication donnée par son père Bori Fati, prêt à demander à l’AS Monaco de lever l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros. « On ne sait pas encore ce qui va se passer concernant son avenir, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2028, c'est certain, a répondu le proche du Monégasque à Winwin. On ne sait pas, mais on veut qu'il reste à Monaco parce qu'il est heureux là-bas. » Au sein du club de la Principauté, la perspective de garder Ansu Fati n’est pas exclue. Mais son salaire annoncée à 250 000 euros par mois pose problème.

En attendant que la direction se décide, l’indésirable du Barça veut convaincre le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente avant le Mondial 2026. « On l'espère, a confié Bori Fati. En termes de statistiques, s'il continue comme ça lors des trois matchs qu'il reste, et s'il les joue, c'est ce qu'on espère. Et quand il sera de nouveau convoqué en sélection espagnole, il donnera le meilleur de lui-même parce qu'en ce qui concerne les chiffres, en tant qu'attaquant, il marque plus de buts. Mais au final, on doit attendre. » A priori, Ansu Fati a davantage de chances de rester sur le Rocher que de disputer la Coupe du monde.