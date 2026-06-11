RCL : Un entraîneur surprise pour faire oublier Pierre Sage

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Pierre Sage, le Racing Club de Lens fait le forcing pour faire venir Dino Toppmöller.

Pierre Sage ayant décidé de faire ses valises en direction de Crystal Palace après seulement une saison pleine du côté du Nord de la France, Lens est à la recherche d’un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Si Olivier Pantaloni semblait tenir le bon bout depuis quelques jours, l’ancien entraîneur de Lorient pourrait finalement se faire coiffer sur la ligne par un entraîneur étranger.

Dino Toppmöller, nouvelle priorité de Lens

« se situerait en bonne position aux yeux des dirigeants artésiens ». Libre de tout contrat depuis son départ de Francfort en janvier dernier, le coach allemand de 45 ans se retrouve donc tout en haut de la short-list de Lens. En effet, selon les informations de L’Equipe , Dino Toppmöller. Libre de tout contrat depuis son départ de Francfort en janvier dernier, le coach allemand de 45 ans se retrouve donc tout en haut de la short-list de Lens.

Aussi sondé par l'OGC Nice, l’ancien adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich a l’avantage d’être francophone. Mais le dossier n’est pas encore bouclé pour Lens, sachant que le club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions va devoir aller « au-delà de son budget prévu pour le recrutement du futur entraîneur ».