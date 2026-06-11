Fini le Barça, direction Chelsea pour Marcus Rashford

Pas conservé par le FC Barcelone, qui a refusé de lever l’option d’achat inscrite par Manchester United dans son prêt, Marcus Rashford pourrait poursuivre sa carrière à Chelsea.

Prêté par Manchester United au FC Barcelone la saison passée, Marcus Rashford s’est parfaitement relancé. Auteur de 14 buts et autant de passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant anglais a pleinement participé à la belle saison du Barça, ponctuée par un deuxième titre consécutif de champion d'Espagne sous les ordres d’Hansi Flick. Malgré cela, le Barça a décidé de ne pas lever l’option d’achat estimée à 30 millions d’euros pour recruter Rashford de manière définitive.

Valable jusqu’au 15 juin prochain, cette option d’achat est jugée trop élevée par les dirigeants catalans, qui viennent de sortir 80 ME pour recruter Anthony Gordon de Newcastle. Si l’entourage de Rashford pousse pour rester au Barça, le club catalan envisagerait de conserver le joueur de 28 ans uniquement dans le cadre d’un nouveau prêt. Mais alors, où Rashford va bien pouvoir rebondir si Barcelone ne le garde pas ?

Chelsea veut Rashford… mais en prêt

« chargé des intermédiaires d'explorer activement les pistes possibles ». Et celle menant aux Blues semble la plus crédible, même si les propriétaires des Blues, BlueCo, ont posé une condition à la conclusion d’un accord. Sachant que Rashford touche un salaire monstrueux de plus d’un million d’euros par mois, Chelsea n’envisage qu’un prêt pour l’attaquant anglais. D’après les informations de Graeme Bailey, spécialiste du mercato chez TEAMtalk , Rashford est notamment pisté par Chelsea en vue du prochain mercato estival. Manchester United souhaitant se séparer définitivement de l'ailier anglais cet été, le club anglais a. Et celle menant aux Blues semble la plus crédible, même si les propriétaires des Blues, BlueCo, ont posé une condition à la conclusion d’un accord. Sachant que Rashford touche un salaire monstrueux de plus d’un million d’euros par mois, Chelsea n’envisage qu’un prêt pour l’attaquant anglais.

Une bonne idée d’après Joe Cole. « Tout est une question d’argent. Rashford a beaucoup d'atouts, mais on ne veut pas dépenser une fortune pour lui. Il serait un atout précieux pour Chelsea. Il doit continuer sur sa lancée, il a su se relancer à Barcelone, et il a encore une marge de progression », estime, dans The Sun, l’ancien joueur de Chelsea, qui est emballé à l’idée de voir Rashford chez un rival de Manchester United.