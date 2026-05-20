Akliouche priorité du PSG, rendez-vous crucial à Dubaï

Désireux de régénérer son secteur offensif cet été, le PSG cible toujours Maghnes Akliouche. Un rendez-vous s’est tenu ces dernières semaines entre le club de la capitale et les représentants de l’international français.

Le Paris Saint-Germain n’en a pas terminé avec le recrutement de jeunes espoirs français en Ligue 1 . Après avoir mis la main sur Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le club de la capitale cible Maghnes Akliouche. La cible menant à l’international français de l’AS Monaco n’est pas nouvelle pour le PSG, qui était venu aux renseignements l’été dernier pour voir s’il était possible de recruter le talentueux gaucher de 24 ans. Aucun accord n’avait été trouvé entre les différentes parties.

Le PSG a rencontré le clan Akliouche

Paris n’avait pas insisté, jugeant son secteur offensif suffisamment fourni pour la saison 2025-2026. La donne pourrait être différente cet été. Kang-in Lee est notamment sur le départ et pour le remplacer, le Paris SG pense toujours à Maghnes Akliouche. D’après les informations données par Foot Mercato lors d’un live sur YouTube, un rendez-vous s’est même tenu au mois d’avril entre les dirigeants parisiens et les représentants de l’international français du côté de Dubaï.

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L’idée était de prendre la température et d’avancer sur un potentiel transfert, avant même que les discussions ne démarrent officiellement avec l’AS Monaco. La piste menant au PSG est aujourd’hui très crédible pour Maghnes Akliouche, lequel verrait personnellement d’un très bon oeil l’opportunité de rejoindre Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, avec qui il joue en équipe de France, du côté de Paris. La question est maintenant de savoir quelle sera la somme réclamée par l’AS Monaco pour lâcher son meilleur joueur.

Non-qualifié en Ligue des Champions, le club de la Principauté n’est pas en position de force et a besoin de vendre. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Tremblay-en-France devrait au moins rapporter 50 millions d’euros à l’ASM, qui se basera sur les derniers transferts du PSG avec des joueurs de Ligue 1 pour fixer le prix de son ailier droit, lequel a par ailleurs des convoitises en Angleterre, où plusieurs cadors de la Premier League sont eux aussi très intéressés.