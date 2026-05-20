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Akliouche priorité du PSG, rendez-vous crucial à Dubaï

PSG20 mai , 13:40
parCorentin Facy
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Désireux de régénérer son secteur offensif cet été, le PSG cible toujours Maghnes Akliouche. Un rendez-vous s’est tenu ces dernières semaines entre le club de la capitale et les représentants de l’international français.
Le Paris Saint-Germain n’en a pas terminé avec le recrutement de jeunes espoirs français en Ligue 1. Après avoir mis la main sur Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le club de la capitale cible Maghnes Akliouche. La cible menant à l’international français de l’AS Monaco n’est pas nouvelle pour le PSG, qui était venu aux renseignements l’été dernier pour voir s’il était possible de recruter le talentueux gaucher de 24 ans. Aucun accord n’avait été trouvé entre les différentes parties.

Le PSG a rencontré le clan Akliouche

Paris n’avait pas insisté, jugeant son secteur offensif suffisamment fourni pour la saison 2025-2026. La donne pourrait être différente cet été. Kang-in Lee est notamment sur le départ et pour le remplacer, le Paris SG pense toujours à Maghnes Akliouche. D’après les informations données par Foot Mercato lors d’un live sur YouTube, un rendez-vous s’est même tenu au mois d’avril entre les dirigeants parisiens et les représentants de l’international français du côté de Dubaï.

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L’idée était de prendre la température et d’avancer sur un potentiel transfert, avant même que les discussions ne démarrent officiellement avec l’AS Monaco. La piste menant au PSG est aujourd’hui très crédible pour Maghnes Akliouche, lequel verrait personnellement d’un très bon oeil l’opportunité de rejoindre Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, avec qui il joue en équipe de France, du côté de Paris. La question est maintenant de savoir quelle sera la somme réclamée par l’AS Monaco pour lâcher son meilleur joueur.
Non-qualifié en Ligue des Champions, le club de la Principauté n’est pas en position de force et a besoin de vendre. Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Tremblay-en-France devrait au moins rapporter 50 millions d’euros à l’ASM, qui se basera sur les derniers transferts du PSG avec des joueurs de Ligue 1 pour fixer le prix de son ailier droit, lequel a par ailleurs des convoitises en Angleterre, où plusieurs cadors de la Premier League sont eux aussi très intéressés.
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C'est quand même assez bizarre a quel point ce club magnétise une forme de haine....chez beaucoup de fans de football. Un simple hasard ? Une pure coïncidence ? Je pense pas. Bizarrement j'ai une haine d'un seul club en France et uniquement un seul. Mais non non c'est du pur hasard..... Quand on fait autant parler de soit pour des conneries, il ne faut plus s'étonner apres....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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