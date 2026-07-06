EdF : Le premier échec de Zidane a un nom

Zinédine Zidane prendra les rênes de l’équipe de France une fois la Coupe du monde en Amérique du Nord terminée. L’ancien entraîneur du Real Madrid a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu’il souhaitera sélectionner.

L’ équipe de France est plus que jamais concentrée sur sa Coupe du monde. L’objectif est clairement de conclure l’ère Didier Deschamps par un nouveau titre majeur. Ensuite viendra le moment de faire les comptes et de tourner la page. Zinédine Zidane est très fortement pressenti pour reprendre le poste de sélectionneur des Bleus. Le champion du monde 98 ne manquera pas de pression pour ses débuts. Il sera intéressant d’observer ses premières listes de joueurs convoqués. D’ores et déjà, il sait qu’il ne pourra pas compter sur Ayyoub Bouaddi, qui a récemment choisi de représenter le Maroc.

Bouaddi, Zidane l'a mauvaise

Selon les informations du compte @Abdel_hamed6, Zidane avait pourtant été missionné pour tenter de convaincre le milieu de terrain du LOSC de choisir la France plutôt que le Maroc. L’ancien du Real Madrid souhaitait notamment que Bouaddi prenne son temps et fasse son choix après la Coupe du monde. Échec donc pour Zidane, qui a vu le Dogue opter pour les Lions de l’Atlas. Le joueur réalise d’ailleurs une très belle Coupe du monde avec le Maroc, qui affrontera l’équipe de France jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde.

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Zinédine Zidane aura sans doute d’autres joueurs binationaux à convaincre de rejoindre les Bleus. Il disposera en tout cas d’un groupe de très grande qualité pour mener à bien ses projets et viser de nouveaux titres continentaux et internationaux. C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter, alors que l'entraineur tricolore n'a plus été en service depuis son départ du Real Madrid en 2021. Une éternité pour un coach de haut niveau.