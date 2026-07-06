EdF : Le premier échec de Zidane a un nom
Ayyoub Bouaddi

EdF : Le premier échec de Zidane a un nom

Equipe de France06 juil. , 16:00
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Zinédine Zidane prendra les rênes de l’équipe de France une fois la Coupe du monde en Amérique du Nord terminée. L’ancien entraîneur du Real Madrid a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu’il souhaitera sélectionner.
L’équipe de France est plus que jamais concentrée sur sa Coupe du monde. L’objectif est clairement de conclure l’ère Didier Deschamps par un nouveau titre majeur. Ensuite viendra le moment de faire les comptes et de tourner la page. Zinédine Zidane est très fortement pressenti pour reprendre le poste de sélectionneur des Bleus. Le champion du monde 98 ne manquera pas de pression pour ses débuts. Il sera intéressant d’observer ses premières listes de joueurs convoqués. D’ores et déjà, il sait qu’il ne pourra pas compter sur Ayyoub Bouaddi, qui a récemment choisi de représenter le Maroc.

Bouaddi, Zidane l'a mauvaise

Selon les informations du compte @Abdel_hamed6, Zidane avait pourtant été missionné pour tenter de convaincre le milieu de terrain du LOSC de choisir la France plutôt que le Maroc. L’ancien du Real Madrid souhaitait notamment que Bouaddi prenne son temps et fasse son choix après la Coupe du monde. Échec donc pour Zidane, qui a vu le Dogue opter pour les Lions de l’Atlas. Le joueur réalise d’ailleurs une très belle Coupe du monde avec le Maroc, qui affrontera l’équipe de France jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde.

Lire aussi

EdF : La France se plaint officiellement à la FIFAEdF : La France se plaint officiellement à la FIFA
Zinédine Zidane aura sans doute d’autres joueurs binationaux à convaincre de rejoindre les Bleus. Il disposera en tout cas d’un groupe de très grande qualité pour mener à bien ses projets et viser de nouveaux titres continentaux et internationaux. C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter, alors que l'entraineur tricolore n'a plus été en service depuis son départ du Real Madrid en 2021. Une éternité pour un coach de haut niveau.
Articles Recommandés
Mastouri
FC Nantes

Nantes arrache un buteur du Mondial

Renato Marin Quitte Le Psg Pour La D1 Portugaise
PSG

Renato Marin quitte le PSG pour la D1 portugaise

Le PSG a repris contact avec Maghnes Akliouche
Monaco

Accord PSG-Akliouche, Monaco répond à Luis Campos

Filipe Luis Officiellement Entraineur De Las Monaco
Monaco

Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco

Fil Info

06 juil. , 15:30
Nantes arrache un buteur du Mondial
06 juil. , 15:10
Renato Marin quitte le PSG pour la D1 portugaise
06 juil. , 15:00
Accord PSG-Akliouche, Monaco répond à Luis Campos
06 juil. , 14:20
Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco
06 juil. , 14:00
Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie
06 juil. , 13:40
Après Greenwood, la Roma va encore régaler l’OM
06 juil. , 13:32
Officiel : Le LOSC mise sur Srdanovic
06 juil. , 13:20
Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais
06 juil. , 13:00
EdF : Une vérité dérangeante éclate sur l'arbitre de France-Paraguay

Derniers commentaires

EdF : Le premier échec de Zidane a un nom

Avec tout le respect pour ce joueur, je pense qu'il n'avait pas sa place dans l'EdF pour cette Cdm et il le savait très bien

Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent

Pas persuadé qu'on aurait voulu de Endrick même si il avait été dans nos moyens. A mon avis Fonseca n'en veux plus. Il est exaspérant ce gamin avec ses non replis défensifs.

Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent

On veut l'équipe bis de la Belgique ouuuuu?

Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Si Balogun joue , Paris peut chercher un autre AC .

Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Et cette fois-ci Allez les Belges ! Cartonnez cette équipe du clonw Trump !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading