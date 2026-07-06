Nantes arrache un buteur du Mondial

Avec tout le respect pour ce joueur, je pense qu'il n'avait pas sa place dans l'EdF pour cette Cdm et il le savait très bien
Pas persuadé qu'on aurait voulu de Endrick même si il avait été dans nos moyens. A mon avis Fonseca n'en veux plus. Il est exaspérant ce gamin avec ses non replis défensifs.
On veut l'équipe bis de la Belgique ouuuuu?
Si Balogun joue , Paris peut chercher un autre AC .
Et cette fois-ci Allez les Belges ! Cartonnez cette équipe du clonw Trump !
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Mastouri va signer à Nantes. Dossier Clos.