Nantes arrache un buteur du Mondial

Pour anticiper les probables départs de Matthis Abline et de Mostafa Mohamed, le FC Nantes s’apprête à finaliser l’arrivée du Tunisien Hazem Mastouri. L’attaquant du Dinamo Makhachkala se dirigeait vers un retour dans son pays natal. Mais les Canaris ont fait le nécessaire pour arracher sa signature.

En cas de séparation, son départ s’ajouterait à celui attendu de Matthis Abline, détenteur d’un bon de sortie et toujours aussi courtisé sur le marché des transferts. Dans ce contexte, le FC Nantes n’a pas besoin d’attendre et peut se lancer en quête d’un nouvel avant-centre. Les Canaris ont d’ailleurs trouvé le joueur qui correspond à leurs besoins. D’après le compte X Espérance Time, le club relégué va obtenir la signature du Tunisien Hazem Mastouri (29 ans). Ce n’était pourtant pas une piste facile dans la mesure où l’attaquant lié au Dinamo Makhachkala (Russie) jusqu’en 2028 était annoncé plus proche d’un retour dans son pays natal, et plus précisément à l’Espérance de Tunis.

L’apparition et l’offre du FC Nantes ont apparemment fait la différence dans l’esprit de l’international tunisien (20 sélections) qui sort d’une Coupe du monde compliquée. Sortis dès la phase de groupes, les Aigles de Carthage n’ont disputé que trois matchs, dont un seul avec Hazem Mastouri sur le terrain, c’était contre les Pays-Bas (défaite 3-1). La cible du FC Nantes avait inscrit le but de son équipe. Peut-être une action décisive pour les décideurs nantais.