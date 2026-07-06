Après Greenwood, la Roma va encore régaler l’OM

En discussions avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood, la Roma pense à recruter un deuxième Marseillais cet été. En cas de départ au milieu de terrain, les Italiens envisagent de s’offrir l’international néerlandais Quinter Timber.

Cet été, le Genoa ne sera peut-être le seul ami italien de l’Olympique de Marseille . Pendant que les Rossoblu convoitent les indésirables Derek Cornelius, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, la Roma tente de conclure le transfert de Mason Greenwood. On parle d’une opération essentielle pour les finances olympiennes. Le club phocéen a besoin de grosses ventes pour respecter l’accord passé avec la DNCG. Celle de l’Anglais fait partie des plans de la direction qui réclame près de 50 millions d’euros sur ce dossier.

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Pour le moment, aucun des courtisans de Mason Greenwood ne s’est aligné sur le prix demandé. Mais la Roma, sous la pression de son entraîneur Gian Piero Gasperiri et de Fenerbahçe, également intéressé par l’ailier droit, a intérêt à trouver un accord rapidement. L’Olympique de Marseille pourrait bien récolter la somme exigée. Mieux, le pensionnaire du Vélodrome a même des chances de boucler un autre deal avec la Roma. Selon les informations de Leggo, les Giallorossi ont aussi coché le nom de Quinten Timber (25 ans).

Le club de la capitale italienne anticipe un potentiel départ de Neil El Aynaoui ou du Français Manu Koné, très convoités. La sortie d’un de ce joueurs obligerait le cador transalpin à recruter un nouveau milieu de terrain comme l’international néerlandais. Ce serait l’occasion pour les Marseillais de réaliser une belle plus-value sur l’ancien joueur du Feyenoord, recruté l’hiver dernier pour 4,5 millions d’euros, et dont la valeur estimée par Transfermarkt atteint les 25 millions d’euros. Mais on n’en est pas encore là sachant que la Roma s’intéresse aussi à l’Ivoirien Franck Kessié, libre après la fin de son contrat à Al-Ahli.