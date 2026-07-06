Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco

Un peu plus d'un mois après avoir décidé de limoger le Belge Sébastien Pocognoli, l'AS Monaco a officialisé ce lundi la nomination du Brésilien Filipe Luis au poste d'entraîneur.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle. Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté. L’entraîneur brésilien Filipe Luís, qui fêtera ses 41 ans le 9 août, rejoint l’AS Monaco dans la foulée d’une expérience pleine de succès sur le banc de CR Flamengo. Sous sa direction, le club de Rio de Janeiro a remporté plusieurs trophées majeurs dont la Coupe du Brésil 2024, la Supercoupe du Brésil 2025, le Campeonato Carioca 2025, le championnat du Brésil 2025 ainsi que la prestigieuse Copa Libertadores, en 2025, pour un bilan de 62 victoires, 21 nuls et 16 défaites en deux saisons à la tête de l’équipe première. Ces performances lui ont valu d’être élu entraîneur sud-américain de l'année en 2025 », rappelle le club de la Principauté, qui évoque aussi le parcours de joueur de l’ancien défenseur de la Seleçao.

Filipe Luis ne sera pas seul à l’AS Monaco, puisque le club de la Principauté confirme également la présence dans son staff d’Antony Santiago (entraîneur adjoint précédemment au club en qualité de responsable de l’analyse tactique) et l’entraîneur des gardiens, Jyri Nieminen, passé par le Feyenoord Rotterdam et qui connait bien Lukas Hradecky pour avoir entraîné les gardiens de l’équipe nationale de Finlande. Le successeur dirigera sa première séance d'entraînement dès ce mercredi.