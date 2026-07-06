Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco

80% pour les deux ?!? Donc 50 pour bois vert et 30(?!?) pour Ballerdi ???
Franchement, je trouve qu'il l'a bien arbitré, moi, ce match de rugby....
Moi je ne suis pas contre sa venu, j'aimai bien ce joueur.
Le PSG au sommet sur tous les tableaux 👏👏👏
Pour ce match, Trump arbitre central et Infantino arbitre de touché et Tantashev à la VAR.
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