Renato Marin quitte le PSG pour la D1 portugaise
Renato Marin

Renato Marin quitte le PSG pour la D1 portugaise

PSG06 juil. , 15:10
parClaude Dautel
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Un an après avoir signé au Paris Saint-Germain, Renato Marin a été prêté au CD Nacional. Le jeune gardien de but italien s'est engagé pour une saison avec le CD Nacional, club de première division portugaise, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.
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