Renato Marin quitte le PSG pour la D1 portugaise

Avec tout le respect pour ce joueur, je pense qu'il n'avait pas sa place dans l'EdF pour cette Cdm et il le savait très bien
Pas persuadé qu'on aurait voulu de Endrick même si il avait été dans nos moyens. A mon avis Fonseca n'en veux plus. Il est exaspérant ce gamin avec ses non replis défensifs.
On veut l'équipe bis de la Belgique ouuuuu?
Si Balogun joue , Paris peut chercher un autre AC .
Et cette fois-ci Allez les Belges ! Cartonnez cette équipe du clonw Trump !
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Renato Marin prêté une saison au CD Nacional. ✍️ 👉 Le gardien de but de 19 ans, arrivé au Paris Saint-Germain au mois de juillet 2025, évoluera avec le CD Nacional, club de première division portugaise, lors de la saison 2026-2027, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.