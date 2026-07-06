Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Franchement, je trouve qu'il l'a bien arbitré, moi, ce match de rugby....
Moi je ne suis pas contre sa venu, j'aimai bien ce joueur.
Le PSG au sommet sur tous les tableaux 👏👏👏
Pour ce match, Trump arbitre central et Infantino arbitre de touché et Tantashev à la VAR.
Ferme ta gueule sac à merde. Sur tous les articles tu viens étaler ton fiel de jaloux. C'est pas un avis que tu donnes si tu sais faire la différence. Le cloporte c'est bien toi, ça se donne raison alors que tu n'as pas été foutu d'avoir une carrière professionnelle à son niveau, et d'être plébiscité par tout un peuple. T'es dans ses baskets pour savoir s'il aurait pu faire autrement? bah non. Tu le dénigres en 2 lignes avec une conclusion digne d'un raté. Ta 2nde réponse est encore plus représentative :o)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🇧🇪 Je viens de prendre la température… La décision injuste de la FIFA a surboosté nos Diables en interne. Ils vont être D.É.C.H.A.I.N.É.S. J’en rigole d’avance… 🤣🤣 Be ready @USMNT 🔥