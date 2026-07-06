Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Au sein de la sélection belge, on ne comprend toujours pas comment le carton rouge de Folarin Balogun a pu être annulé par la Fifa. Une injustice qui soude plus que jamais l’équipe de Rudi Garcia.

La nuit promet d’être bouillante. A deux heures du matin, les Etats-Unis affrontent la Belgique en huitième de finale de la Coupe du monde et le match est déjà lancé depuis plusieurs heures. Après l’intervention du président américain Donald Trump, la Fifa a accepté de levé la suspension de Folarin Balogun . Une décision incompréhensible puisque l’attaquant des USA a écopé d’un carton rouge logique face à la Bosnie pour une très grosse semelle sur le haut du mollet de son adversaire.

La Belgique a saisi la Fifa pour faire annuler cette décision, mais rien ne dit que l’instance reviendra sur cette faveur incompréhensible faite aux Américains. Du côté de la sélection de Rudi Garcia, le sentiment d’injustice est immense. Ce qui pourrait en réalité booster les coéquipiers de Kevin de Bruyne plus qu’autre chose selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, très bien informé sur les Diables Rouges.

La Belgique est remontée à bloc

« Je viens e prendre la température… La décision injuste de la Fifa a surboosté nos Diables en interne. Ils vont être DECHAINES. J’en rigole d’avance… » a publié le journaliste belge sur son compte X. Il faut dire que l’injustice est énorme à quelques heures seulement de ce rendez-vous entre la Belgique et les Etats-Unis en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. De quoi donner envie à la sélection dirigée par Rudi Garcia d’en découdre sur le terrain face à une équipe américaine très séduisante depuis le début du tournoi. Et qui pourra en plus compter sur son meilleur buteur Folarin Balogun, très efficace dans ce Mondial avec trois buts inscrits.