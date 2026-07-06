Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais

Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais

PSG06 juil. , 13:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a marqué son histoire ces derniers mois sous la houlette de Luis Enrique. L'Espagnol a un plan précis en tête et compte notamment sur les jeunes joueurs du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois très attendu la saison prochaine. Il faut dire que le club de la capitale reste sur deux titres de suite en Ligue des champions. Afin de rester au plus haut niveau dans toutes les compétitions, le PSG ne devra pas se manquer cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique a toujours les mêmes attentes et ne veut pas révolutionner son effectif. L'Espagnol est en plus très attentif au développement des jeunes joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de talents...

Un nouveau titre pour le PSG 

D'ailleurs, le PSG vient d'être officiellement élu meilleur centre de formation de France par la Fédération Française de Football ces dernières heures. Le club de la capitale succède au Stade Rennais, qui avait été élu lors des trois dernières saisons. Le vivier au Paris Saint-Germain est impressionnant même si les champions de France ont parfois du mal à garder tous les meilleurs éléments. Cet été, quelques joueurs sont déjà partis. On peut notamment citer Mathis Jangeal à Famalicão, Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev et Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges.

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Il n'est parfois pas évident de se faire une place au sein du groupe pro du Paris Saint-Germain. Certains y ont fait néanmoins leur trou ces derniers temps. On peut citer Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou ou encore Senny Mayulu, qui a même réussi à marquer lors d'une finale de Ligue des champions face à l'Inter en 2025. Une énorme fierté pour lui et ses formateurs du Paris Saint-Germain.
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Ferme ta gueule sac à merde. Sur tous les articles tu viens étaler ton fiel de jaloux. C'est pas un avis que tu donnes si tu sais faire la différence. Le cloporte c'est bien toi, ça se donne raison alors que tu n'as pas été foutu d'avoir une carrière professionnelle à son niveau, et d'être plébiscité par tout un peuple. T'es dans ses baskets pour savoir s'il aurait pu faire autrement? bah non. Tu le dénigres en 2 lignes avec une conclusion digne d'un raté. Ta 2nde réponse est encore plus représentative :o)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
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15
Monaco
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Troyes
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Le Mans
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Lorient
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