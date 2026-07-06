Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais

Le PSG a marqué son histoire ces derniers mois sous la houlette de Luis Enrique. L'Espagnol a un plan précis en tête et compte notamment sur les jeunes joueurs du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois très attendu la saison prochaine. Il faut dire que le club de la capitale reste sur deux titres de suite en Ligue des champions. Afin de rester au plus haut niveau dans toutes les compétitions, le PSG ne devra pas se manquer cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique a toujours les mêmes attentes et ne veut pas révolutionner son effectif. L'Espagnol est en plus très attentif au développement des jeunes joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de talents...

Un nouveau titre pour le PSG

D'ailleurs, le PSG vient d'être officiellement élu meilleur centre de formation de France par la Fédération Française de Football ces dernières heures. Le club de la capitale succède au Stade Rennais, qui avait été élu lors des trois dernières saisons. Le vivier au Paris Saint-Germain est impressionnant même si les champions de France ont parfois du mal à garder tous les meilleurs éléments. Cet été, quelques joueurs sont déjà partis. On peut notamment citer Mathis Jangeal à Famalicão, Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev et Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges.

Il n'est parfois pas évident de se faire une place au sein du groupe pro du Paris Saint-Germain. Certains y ont fait néanmoins leur trou ces derniers temps. On peut citer Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou ou encore Senny Mayulu, qui a même réussi à marquer lors d'une finale de Ligue des champions face à l'Inter en 2025. Une énorme fierté pour lui et ses formateurs du Paris Saint-Germain.