Officiel : Le LOSC mise sur Srdanovic

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Ferme ta gueule sac à merde. Sur tous les articles tu viens étaler ton fiel de jaloux. C'est pas un avis que tu donnes si tu sais faire la différence. Le cloporte c'est bien toi, ça se donne raison alors que tu n'as pas été foutu d'avoir une carrière professionnelle à son niveau, et d'être plébiscité par tout un peuple. T'es dans ses baskets pour savoir s'il aurait pu faire autrement? bah non. Tu le dénigres en 2 lignes avec une conclusion digne d'un raté. Ta 2nde réponse est encore plus représentative :o)