Officiel : Le LOSC mise sur Srdanovic

Moi je ne suis pas contre sa venu, j'aimai bien ce joueur.
Le PSG au sommet sur tous les tableaux 👏👏👏
Pour ce match, Trump arbitre central et Infantino arbitre de touché et Tantashev à la VAR.
Ferme ta gueule sac à merde. Sur tous les articles tu viens étaler ton fiel de jaloux. C'est pas un avis que tu donnes si tu sais faire la différence. Le cloporte c'est bien toi, ça se donne raison alors que tu n'as pas été foutu d'avoir une carrière professionnelle à son niveau, et d'être plébiscité par tout un peuple. T'es dans ses baskets pour savoir s'il aurait pu faire autrement? bah non. Tu le dénigres en 2 lignes avec une conclusion digne d'un raté. Ta 2nde réponse est encore plus représentative :o)
J'espère de tout coeur que les Belges démontent les americains, leur président ne mérite aucun respect. J'ai rien contre l'équipe des USA, mais ce clown j'en peux plus.
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𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞. Le latéral droit international U19 suisse, Loun Srdanovic, s’est engagé avec les Dogues pour une durée de 4 ans. L’ancien joueur du Servette FC a signé au LOSC jusqu’en 2030 ✍️🇨🇭 Le communiqué