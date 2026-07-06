Srdanovic

Officiel : Le LOSC mise sur Srdanovic

LOSC06 juil. , 13:32
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
C’est confirmé, Loun Srdanovic (19 ans) appartient désormais à Lille. Le latéral droit qui évoluait au Servette s’est officiellement engagé avec le LOSC jusqu’en 2030. Rien n’a filtré en ce qui concerne le montant du transfert. Mais l’international U19 suisse, venu compenser le départ libre de Thomas Meunier, était entré dans la dernière année de son contrat à Genève.
Articles Recommandés
Filipe Luis Officiellement Entraineur De Las Monaco
Monaco

Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco

Les Etats Unis Trichent La Belgique Promet Une Boucherie
Mondial 2026

Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Apres Greenwood La Roma Va Encore Regaler Lom
OM

Après Greenwood, la Roma va encore régaler l’OM

Le Psg Gagne Encore Un Titre Ca Ne Sarrete Jamais
PSG

Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais

Fil Info

06 juil. , 14:20
Filipe Luis officiellement entraîneur de l'AS Monaco
06 juil. , 14:00
Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie
06 juil. , 13:40
Après Greenwood, la Roma va encore régaler l’OM
06 juil. , 13:20
Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais
06 juil. , 13:00
EdF : Une vérité dérangeante éclate sur l'arbitre de France-Paraguay
06 juil. , 12:40
Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent
06 juil. , 12:35
TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
06 juil. , 12:20
Mondial 2026 : Letexier peut venger la France, l'Argentine a peur
06 juil. , 12:05
Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA

Derniers commentaires

Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent

Moi je ne suis pas contre sa venu, j'aimai bien ce joueur.

Le PSG gagne encore un titre, ça ne s'arrête jamais

Le PSG au sommet sur tous les tableaux 👏👏👏

Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

Pour ce match, Trump arbitre central et Infantino arbitre de touché et Tantashev à la VAR.

Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié

Ferme ta gueule sac à merde. Sur tous les articles tu viens étaler ton fiel de jaloux. C'est pas un avis que tu donnes si tu sais faire la différence. Le cloporte c'est bien toi, ça se donne raison alors que tu n'as pas été foutu d'avoir une carrière professionnelle à son niveau, et d'être plébiscité par tout un peuple. T'es dans ses baskets pour savoir s'il aurait pu faire autrement? bah non. Tu le dénigres en 2 lignes avec une conclusion digne d'un raté. Ta 2nde réponse est encore plus représentative :o)

Les Etats-Unis trichent, la Belgique promet une boucherie

J'espère de tout coeur que les Belges démontent les americains, leur président ne mérite aucun respect. J'ai rien contre l'équipe des USA, mais ce clown j'en peux plus.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading