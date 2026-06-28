55 ME pour Balogun, trois clubs contactent Monaco

L'AS Monaco se prépare à perdre plusieurs joueurs importants cet été. Folarin Balogun en fait partie, lui qui ne manque pas de clubs intéressés par son profil.

Monaco , on sait que ce mercato estival sera particulièrement important à gérer. La saison écoulée n'a pas répondu aux attentes et des changements sont attendus. En attaque, l'AS Monaco se prépare notamment à perdre deux de ses éléments majeurs : Maghnes Akliouche et Folarin Balogun. Le premier devrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour près de 70 millions d'euros, tandis que le second pourrait partir pour un montant légèrement inférieur. L'international américain attire plusieurs clubs, ce qui pourrait faire grimper les enchères à son sujet.

Balogun, l'AS Monaco se frotte les mains

D'après les informations de Caught Offside, Chelsea est plus que jamais intéressé à l'idée de recruter l'ancien joueur d'Arsenal. Les Blues souhaitent repartir sur un nouveau projet et apprécient particulièrement le profil de l'attaquant monégasque.

Outre Chelsea, le Borussia Dortmund aimerait également tenter sa chance pour l'attaquant de 24 ans afin de remplacer Serhou Guirassy. Enfin, la Juventus reste également attentive à la situation de Folarin Balogun, même si sa priorité actuelle est de recruter Randal Kolo Muani. La Vieille Dame apprécie notamment l'idée de l'associer à son compatriote Weston McKennie.

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En tout cas, une belle vente de plus se profile pour la direction de l'AS Monaco. Le club de la Principauté réclame 55 millions d'euros pour ouvrir les négociations, alors que le natif de New York avait été recruté à Arsenal pour 30 millions d'euros à l'été 2023.

Il faudra bien remplacer les joueurs sur le départ sur le Rocher, alors que Filipe Luís est un entraîneur qui souhaite jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 1. De nombreux mouvements sont encore à prévoir du côté des pensionnaires du Stade Louis II.