L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

Ligue 128 juin , 14:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM risque de changer de gardien cet été. Une bonne pioche en Ligue 1 est possible, même si le club provençal n'est pas seul sur le coup.
Malgré des moyens financiers très limités, l’Olympique de Marseille a bien l’intention de ne pas laisser passer de belles opportunités si elles se présentent. Et avec le départ probable de Geronimo Rulli, qui n’a pas convaincu cette saison et est courtisé en Argentine, il y a une place à prendre dans les buts marseillais. C’est un joueur confirmé qui est visé, même si son profil n’est pas vraiment spectaculaire. Il s’agit d’Hervé Koffi, qui sort d’une saison très convaincante avec Angers. Le portier burkinabé n’avait été que prêté par le RC Lens, qui a tenu à le récupérer cet été. Toutefois, Koffi ne sera pas titulaire chez les « Sang et Or » et il a été remis en vente pour un montant minimal de 5 millions d’euros.

Lire aussi

Les caisses sont vides, l'OM déchire son offreLes caisses sont vides, l'OM déchire son offre
OM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pasOM : Genesio n’en veut plus, il ne signera pas
Une décision qui a eu le don de provoquer l’intérêt de l’OM mais aussi de l’AS Monaco, selon plusieurs sources dont Le Phocéen. Angers voulait le conserver, mais devant l'insistance de Lens à demander une somme loin des capacités financières du SCO, le club de l’Anjou s’est rabattu sur Anthony Lopes, relégué avec Nantes.

Koffi s'interroge sur son avenir

De son côté, Hervé Koffi est sous contrat avec Lens jusqu’en 2028 mais surtout, il se pose des questions sur son avenir. Le voir rester dans les Hauts-de-France l’obligerait à être la doublure de l’international français Robin Risser, ce qui ne lui conviendra pas à bientôt 30 ans.
De quoi ouvrir la porte à une bonne pioche, même si l’OM est pour le moment très limité dans ses capacités d’investissement. Néanmoins, ce positionner sur un tel dossier est encore possible même si au jeu de la surenchère, Marseille ne pourrait pas tenir longtemps si jamais l’AS Monaco décidait de mettre le paquet pour s’offrir un des meilleurs gardiens de Ligue 1 de la saison dernière.
Articles Recommandés
Lasse Negocie La Signature Dun Attaquant Venu Dallemagne
ASSE

L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne

Edf Tchouameni Remplacant Contre La Suede Cest Evident
Equipe de France

EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident

La Roma Lache Une Deuxieme Offre Pour Greenwood Ca Peut Passer
OM

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Lol Ne Donne Pas De Carton Rouge A Tagliafico
OL

L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

Fil Info

28 juin , 14:30
L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne
28 juin , 13:30
EdF : Tchouaméni remplaçant contre la Suède, c’est évident
28 juin , 13:00
La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer
28 juin , 12:40
L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico
28 juin , 12:20
Les caisses sont vides, l'OM déchire son offre
28 juin , 12:00
Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid
28 juin , 11:40
CdM 2026 : Le programme TV complet des 16e de finale
28 juin , 11:20
ASSE : La montée en Ligue 1 déjà compromise
28 juin , 11:00
« Il brille de mile feux », le pari fou de Louis-Jean pour l'OL

Derniers commentaires

L’OL ne donne pas de carton rouge à Tagliafico

On sera obligé de baissé la masse salariale

La Roma lâche une deuxième offre pour Greenwood, ça peut passer

Pas plus que la gestion de l'om...

« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richards exige le Ballon d’Or

et non je ne gobe pas du tout, là preuve, je ne prends pas au sérieux t'es délires complotistes ! tu sais meme pas lire l'idiot du village?

« J’ai de la peine pour Mbappé » : Micah Richards exige le Ballon d’Or

Je gobes juste ce que tout le monde dit ici : rémi est l'idiot de service. C'est pas de ma faute si personne ne te respecte rémi... c'est uniquement la tienne, tu connais rien au foot et tu vois des complots partout comme un malade mental :)

Yan Diomandé trahit le PSG pour le Real Madrid

Ah oui c est vrai , j avais oublier sa grave blessure autant pour moi.

Yan Diomande Trahit Le Psg Pour Le Real Madrid

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading