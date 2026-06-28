L’OM et Monaco se battent pour un gardien de Ligue 1

L'OM risque de changer de gardien cet été. Une bonne pioche en Ligue 1 est possible, même si le club provençal n'est pas seul sur le coup.

Malgré des moyens financiers très limités, l’Olympique de Marseille a bien l’intention de ne pas laisser passer de belles opportunités si elles se présentent. Et avec le départ probable de Geronimo Rulli, qui n’a pas convaincu cette saison et est courtisé en Argentine, il y a une place à prendre dans les buts marseillais. C’est un joueur confirmé qui est visé, même si son profil n’est pas vraiment spectaculaire. Il s’agit d’Hervé Koffi, qui sort d’une saison très convaincante avec Angers. Le portier burkinabé n’avait été que prêté par le RC Lens , qui a tenu à le récupérer cet été. Toutefois, Koffi ne sera pas titulaire chez les « Sang et Or » et il a été remis en vente pour un montant minimal de 5 millions d’euros.

Une décision qui a eu le don de provoquer l’intérêt de l’OM mais aussi de l’AS Monaco , selon plusieurs sources dont Le Phocéen. Angers voulait le conserver, mais devant l'insistance de Lens à demander une somme loin des capacités financières du SCO , le club de l’Anjou s’est rabattu sur Anthony Lopes, relégué avec Nantes.

Koffi s'interroge sur son avenir

De son côté, Hervé Koffi est sous contrat avec Lens jusqu’en 2028 mais surtout, il se pose des questions sur son avenir. Le voir rester dans les Hauts-de-France l’obligerait à être la doublure de l’international français Robin Risser, ce qui ne lui conviendra pas à bientôt 30 ans.

De quoi ouvrir la porte à une bonne pioche, même si l’OM est pour le moment très limité dans ses capacités d’investissement. Néanmoins, ce positionner sur un tel dossier est encore possible même si au jeu de la surenchère, Marseille ne pourrait pas tenir longtemps si jamais l’AS Monaco décidait de mettre le paquet pour s’offrir un des meilleurs gardiens de Ligue 1 de la saison dernière.