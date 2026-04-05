Metz envoyé en Ligue 2 pour quelques centimètres

Terrible scénario pour le FC Metz, qui pensait bien avoir fait la différence à la dernière seconde contre Nantes. Mais le but a été annulé pour un hors-jeu au millimètre.

C’était la dernière chance du FC Nantes et cela faisait beaucoup parler. Mais ce dimanche à Saint-Symphorien, c’était aussi le dernier espoir du FC Metz d’aller chercher une éventuelle place de barragiste. Mais en dépit d’une supériorité numérique pendant plus d’une heure, les Lorrains n’ont pas pu trouver la faille et se sont contentés d’un match nul 0-0 face aux Canaris. Cette contre-performance laissent les Grenats à la dernière place, mais surtout à huit points de l’AJ Auxerre, le barragiste. A six journées de la fin, cela semble irrémédiable d’autant que Metz ira à l’OM lors de la prochaine journée.

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Et pourtant, à la dernière seconde du match, alors que le temps additionnel était terminée, Gauthier Hein pensait bien avoir marqué le but de la délivrance pour Metz. Son but était validé par le juge assistant, avant qu’il ne soit refusé pour un hors jeu de quelques centimètres par la VAR. Un gros soulagement pour Nantes, mais une énorme déception pour le club lorrain, qui se voit quasiment envoyé en Ligue 2 avec cette décision logique, mais forcément toujours difficile à digérer quand la ligne de décision est aussi infime.