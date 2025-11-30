Fake news sur Ligue 1+, il dément en bloc

Le classement était évident, avec les faux pas du PSG et de l'OM.
Ce ne sint pas les joueurs, qui en sont responsables, c'est le coatching des 10 dernières minutes, qui a fait exploser le club, avec une, très, très mauvaise vision.
👎👎
Lens ils s avent tenir un résultat contrairement à L OM
C'est un joueur qui fait des efforts mais il a bcp de lacune a l'heure actuelle. il cadre peut et manque de puissance sur ses tetes mais oui ca se travail. Je pense malgré tout que ce n'est pas un attaquant fait pour jouer en point seul devant .. il est pour moi plus un 9 et demi qui pourrait tourner autour d'un attaquant qu'un vrai 9.. c'est surement son utilisation qui pose probleme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Aïe 🥶 L’attitude de Koffi Kouao à l’échauffement laisse penser à une certaine frustration d’être remplaçant ce soir face au Stade Rennais 🤔