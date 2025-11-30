ICONSPORT_278391_0203

Fake news sur Ligue 1+, il dément en bloc

Metz30 nov. , 18:00
parNathan Hanini
0
Avant la rencontre entre Metz et Rennes ce vendredi en ouverture de la 14e journée de championnat, l’attitude de Koffi Kouao a été questionnée. Le principal intéressé a tenu à mettre les choses au clair pour endiguer la polémique.
Pour la première fois de la saison, Koffi Kouao a été mis sur le banc par son entraîneur Stéphane le Mignan ce vendredi face à Rennes. La raison, un changement tactique pour affronter la formation d’Habib Beye. Avant le début de la rencontre, Ligue 1+ a diffusé les images de son échauffement, assis sur un ballon sans bouger. Tout en lançant de gros doutes sur la motivation du joueur. Une polémique a rapidement été créée. Certains ont pensé que le joueur avait mal pris la décision de son entraineur et a décidé de boycotter l’échauffement. Ce week-end, Koffi Kouao est revenu sur cette scène et a éteint la polémique.

Un rituel et non un boycott

Interrogé par le journal l’Equipe sur ce moment, Koffi Kouao a mis les choses au clair. Le joueur messin affirme qu’il s’agit simplement d’un petit rituel d’avant match et non d’une bouderie. « Ce que j'ai fait, je le fais à beaucoup d'entraînements et à tous les matchs, que je sois titulaire ou pas. C'est un rituel et pas du tout un refus de m'échauffer. Je suis trop un bon garçon pour faire ça », explique-t-il avant de poursuivre sur la scène avec le kiné de l’équipe. « C'est drôle, parce qu'on parlait de tout sauf de foot. Il m'a fait un strap un peu plus tôt et il bougeait, donc on se chamaillait à ce sujet et il m'a répété : Non, c'est de ta faute. Le staff technique n'est pas venu me voir parce qu'ils savent que c'est un rituel que j'ai. » Une prise de parole rapide pour donner sa version des faits. Le club du FC Metz n’a pas réagi de son côté. Pour rappel, le club mosellan s’est incliné 1-0 à domicile face à Rennes. 

0
