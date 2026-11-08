Zidane l’admire en secret, le PSG et l’OM le veulent

Grande promesse en défense centrale au RC Lens, Ismaelo Ganiou ne rejoindra pas les Bleuets et n'affrontera pas l'OM en raison d'une blessure au genou. Mais sa cote est toujours aussi élevée.

Ce dimanche soir, l’OM n’aura pas l’occasion de croiser le fer avec Ismaelo Ganiou, touché au genou et absent pour cette rencontre et encore plusieurs semaines. Un vrai coup dur pour les « Sang et Or », qui seront amoindris pour cette rencontre qui doit permettre d’effacer la gifle reçue contre Côme cette semaine en Ligue des Champions (1-9). Malgré cette faillite défensive et cette absence contre Marseille, Ganiou impressionne en ce début de saison, et sa solidité malgré sa jeunesse font saliver de nombreux clubs.

Team Talk jette un vrai pavé dans la mare ce dimanche en soulignant que la Premier League rêve clairement du défenseur lensois de 21 ans. Tottenham, Chelsea, Fulham, Brentford et Newcastle rêvent de celui qui est déjà surnommé le nouveau Raphaël Varane de l’autre côté de la Manche, en raison de sa précocité, son poste et son passage au RC Lens bien évidement.

Zidane voulait le voir en novembre

Mais plutôt que de se casser les dents directement en Angleterre, où les joueurs français n’explosent pas forcément immédiatement, surtout à ce poste, Ismaelo Ganiou envisage de continuer en France. Et selon le média britannique, outre Monaco, le PSG et l’OM sont également sur les rangs pour récupérer le défenseur central.

L’emballement est donc total pour celui qui a connu un début de carrière compliqué en passant par Annecy et Padoue notamment, avant de revenir triomphalement dans l’Artois. Et sans sa blessure, il se murmure même que Zinedine Zidane aurait bien aimé le voir de plus près. Notamment avec les Espoirs comme ce fut le cas au mois d’octobre, et pourquoi pas avec les A à l’avenir, sachant que le sélectionneur national cherche encore la parfaite formule pour sa charnière.

En tout cas, la cote de Ganiou ne cesse de monter, et pas qu’auprès de Zidane. Puisque sur le marché des transferts, le natif de Lille valait moins de 3 millions d’euros il y a un an de cela. Sa cote a désormais grimpé avec un zéro de plus, à 30 ME. De quoi mettre KO une formation de l’OM aux moyens pour le moment très limités ? Il sera temps de faire les comptes l'été prochain.