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Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

Neymar, Mbappé et Messi partis, deux joueurs du PSG ont sauté de joie

PSG
parGuillaume Conte
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Après plus d’une décennie de dépenses folles qui ont permis au PSG d’entrer dans une nouvelle dimension au niveau commercial et de la renommée internationale, QSI a progressivement compris la meilleure façon de remporter enfin la Ligue des Champions. La fin de l’ère des stars a été sifflée en 2023 et 2024, avec les départs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Luis Enrique a été chargé de reconstruire une équipe basée sur le collectif, le jeu vers l’avant, les efforts des deux côtés du terrain, afin de montrer une autre image, et un autre chemin vers le succès.

Vitinha et Fabian Ruiz, les anti-stars du PSG

Et force est de reconnaitre que cela a fonctionné puisque le PSG a été deux fois champion d’Europe à partir du moment où les stars qui monopolisaient le ballon mais ne participaient pas vraiment aux efforts défensifs, ont pris la porte. Dans un portrait de Fabian Ruiz, Le Parisien revient sur l’époque de son arrivée, où lui et le Portugais Vitinha ne trouvaient pas leur place dans le jeu mis en place autour des meilleurs joueurs.
« Lié au PSG jusqu’en 2028 (avec une année supplémentaire en option), le champion du monde a mis du temps avant de s’épanouir véritablement dans le collectif parisien. Si l’arrivée de Luis Enrique et sa philosophie ont contribué à cette libération, le départ de certains joueurs l’a également soulagé. « Lui comme Vitinha ont été très contestés par les stars à leur arrivée en 2022 », se remémore un intime du groupe », explique ainsi Le Parisien au sujet de Fabian Ruiz et Vitinha. On se souvient en effet que Neymar aimait beaucoup se moquer de Vitinha, et n’hésitait pas à le descendre en flèche. Cela avait été le cas à Monaco 2023, quand le Brésilien avait lancé à Luis Campos au sujet du joueur formé à Porto qu’il avait fait « un recrutement de deuxième division portugaise ».
Aujourd’hui, Vitinha et Fabian Ruiz sont les deux tauliers du PSG version Luis Enrique, et Luis Campos est félicité à juste titre d’avoir réussi à les amener dans la capitale. Il fallait juste faire un peu de tri parmi les croqueurs de ballon et ceux qui ne s’adaptaient pas à la philosophie de jeu de Luis Enrique pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-même.
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