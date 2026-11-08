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Serie A : Naples freine la Lazio

Serie A
parGuillaume Conte
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Dans le match choc de ce dimanche après-midi, Naples a tenu la Lazio en échec sur le score de 1-1. La formation laziale reste en tête du classement, mais ne compte plus que deux longueurs d'avance sur son voisin et rival de la Roma.

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