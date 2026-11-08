Serie A : Naples freine la Lazio

Dans le match choc de ce dimanche après-midi, Naples a tenu la Lazio en échec sur le score de 1-1. La formation laziale reste en tête du classement, mais ne compte plus que deux longueurs d'avance sur son voisin et rival de la Roma.

Serie A Calendrier Résultats Saison régulière Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Lazio Lazio 29 11 9 2 0 25 9 16 2 Roma Roma 27 11 8 3 0 31 10 21 3 Inter Inter 25 10 8 1 1 26 13 13 4 AC Milan AC Milan 24 11 7 3 1 23 13 10 5 Como Como 23 10 7 2 1 18 8 10 Tout afficher