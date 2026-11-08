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OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison

OM : Moumbagna accepte de partir pour une raison

OM
parCorentin Facy
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Ecarté du groupe de l’OM par Bruno Genesio depuis la réception de l’Olympiakos il y a un mois, Faris Moumbagna ne sera pas retenu au mercato d’hiver. Le Camerounais est ouvert à un départ.
De retour à l’Olympique de Marseille cet été après un prêt peu concluant à Crémonese en Italie, Faris Moumbagna aurait pu profiter du manque de solutions offensives au sein de l’équipe de Bruno Genesio pour se faire une place. Le Camerounais a manqué cette occasion. Parfois amené à entrer en jeu, l’ancien attaquant de Bodo Glimt n’a jamais marqué de points aux yeux du nouveau staff à tel point que Bruno Genesio a fait le choix d’écarter Faris Moumbagna depuis la réception de l’Olympiakos le 15 octobre dernier en Europa League.
Au contraire de Maupay ou des jeunes Valero, Mmadi et Abdallah, Moumbagna n’est plus dans les petits papiers du club phocéen. Un départ est espéré le concernant en janvier prochain, à condition bien sûr que l’attaquant de 26 ans, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, accepte ce scénario. C’est plutôt bien parti si l’on se fie aux informations de TransferFeed, qui nous apprend que Faris Moumbagna est ouvert à un départ de l’Olympique de Marseille en janvier prochain.

Moumbagna sur le départ ?

L’international camerounais (9 sélections) est favorable à un transfert ou à un prêt pour une raison bien précise. Même s’il part de très loin, le natif de Yaoundé espère disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun en juin prochain. Pour cela, il lui est absolument indispensable de trouver un club dans lequel il sera titulaire, avec la possibilité d’enchaîner les matchs et de retrouver le chemin du but. Un départ de l’Olympique de Marseille sera donc bien vu par toutes les parties. Il ne reste plus que le plus difficile : trouver un club qui souhaitera faire de Faris Moumbagna un titulaire lors de la seconde partie de saison.
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Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

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ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

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