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EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Equipe de France
parCorentin Facy
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En convoquant des joueurs comme Pagis, Da Cunha ou Lepaul, Zinedine Zidane a amené un vent de fraicheur en équipe de France, laissant énormément d’espoir à tous les joueurs d’atteindre un jour les Bleus.
Dès sa première liste au mois de septembre, Zinedine Zidane a effectué des choix forts qui ont marqué une vraie rupture avec le staff précédent. En convoquant des « novices » comme Esteban Lepaul ou Lucas Da Cunha par exemple, le sélectionneur de l’équipe de France a montré que tout le monde pouvait avoir la chance de revêtir le maillot des Bleus et cela peu importe le standing du club dans lequel il évolue.
Ce message d’espoir est d’autant plus fort en ce mois de novembre avec la première sélection de Pablo Pagis, ancien attaquant du FC Lorient qui évolue depuis cet été au Paris FC. Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, Romain Molina a évoqué cette prise de risque de la part de Zinedine Zidane, qui tranche totalement avec la frilosité de Didier Deschamps à l’idée de lancer dans le bain des joueurs qui n’évoluaient pas en coupe d’Europe avec leur club.
Cela donne un grand message d’espoir à tous les joueurs
- Romain Molina
« Depuis quelques années, on avait un peu l’impression que l’équipe de France était cloisonnée. La faute au niveau des joueurs mais aussi aux statuts accordés à ceux-ci. On pensait que pour obtenir une première cap, il fallait évoluer dans un top club européen. Si ce n’était pas le cas, c’était quasiment impossible. C’était toutefois assez dur de faire bouger la hiérarchie. Mais depuis l’arrivée de Zidane, c’est bien différent. On a vu Lepaul et Da Cunha au premier rassemblement et maintenant Pagis, un joueur du Paris FC qui joue simplement la Ligue 1 » explique le journaliste avant de poursuivre.
« Cela donne un grand message d’espoir à tous les joueurs. Vous pouvez évoluer dans un club qui ne joue pas en Ligue des Champions et être appelé en équipe de France » a fait savoir Romain Molina. Un changement de philosophie très appréciée par les joueurs. Zinedine Zidane profite surtout de cette période de matchs de Ligue des Nations pour effectuer de nombreux tests. Mais nul doute que lorsque les choses sérieuses vont se présenter, l’ex-entraîneur du Real Madrid cloisonnera davantage son groupe comme Didier Deschamps l’a très bien fait avant lui.
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Derniers commentaires

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Je ne crois pas une seconde a cette "info" qui m'en paraît bien bidon !

EdF : Mayulu en équipe de France, ça se confirme

ok mais hier c’était dilettante avec les copains… 😕🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EdF : Zidane marque une rupture avec Deschamps, les joueurs adorent

Bien évidemment qu’il n’y a pas photo, 2 mentalités tellement différentes… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

ben tu maintiens de la m.erde...prefere jouer au football plutot qu'assister a la naissance de son enfant, tu fais pitié...une necessité ?? non mais t'es atteint toi, autant que pierron... Je plains tes enfants si t'en a mais j'en doute, si c'est le cas, les pauvres...le type prefere jouer au foot que d'assister a la naissance de ses propre enfant...pauvre type

PSG : Luis Enrique ouvre la porte à un départ surprise

Cet article me rappelle beaucoup d'autres similaires concernant DEMBELÉ,des qu'il rate un ou 2 match . Torres est un joueur du PSG à 100%

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